AB Adriana Bernardes

(crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O céu azul com nuvens brancas dançando ao vento nas primeiras horas do dia se despediu antes que o brasiliense se desse conta. Nuvens carregadas cobriam o tom anil com variações de cinza e branco e, no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, até chuviscou por volta das 9h. Como quem encena a efemeridade da vida, o tempo no Distrito Federal ficará assim o dia todo neste 2 de novembro, quando os vivos reverenciam os antepassados.

A terça-feira (2/11) teve nevoeiro em áreas isoladas e friozinho de 17º em Águas Emendadas (Planaltina). Ao longo do dia, os termômetros vão subir podendo marcar até 26ºC. E com a umidade oscilando entre 95% e 50%, a sensação será de tempo abafado.

O meteorologista Mamedes Luiz Melo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) explica que, a previsão do tempo para hoje é de pancadas de chuva e trovoadas. Para amanhã (3/11), quando todos os alunos da rede pública de ensino voltam a assistir às aulas presenciais, as condições do tempo serão parecidas com as de hoje, exceto pela chuva. “Vai chover praticamente o dia todo. Mas as temperaturas mínima e máxima, sobem um 1º, variando de 18º a 27º e com umidade entre 100% e 50%”, explicou.

Mais chuva

Se no mês de outubro o índice pluviométrico fechou praticamente dentro da média, exceto a região de Águas Emendadas, onde costuma chover 159,8mm e este ano choveu 191,1mm, para novembro a tendência é que seja mais chuvoso que o mesmo período do ano passado. “A previsão climática (análise para os próximos 30, 60 e 90 dias) nos mostra que na área central, a tendência é que a chuva fique acima da média”, adianta Mamedes.