Confirmado o retorno das aulas 100% presenciais na rede pública do DF

RN Renata Nagashima

A volta às aulas presenciais vai envolver o retorno de 460 mil alunos - (crédito: Renata Nagashima)

A partir da próxima quarta-feira (3/11), todos os 460 mil alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal poderão voltar a ter aulas presenciais nas 686 unidades de ensino da capital. A informação foi confirmada pela Secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, na manhã desta sexta-feira (29/10). Até então, as escolas estavam atuando com o modelo híbrido. “Temos que ter em mente que a nossa preocupação é o estudante. Não podemos deixar de garantir a eles o direito de uma aprendizagem de qualidade, que se dá no ambiente escolar”, disse.

Desde a volta às aulas, os estudantes tiveram apenas 33 dias letivos presenciais, considerando que as turmas se dividiram em duas e alternavam a cada semana na escola. A partir do de quarta-feira (3/11), serão mais 30 dias letivos. “Muitos questionaram o motivo do retorno faltando 30 dias para acabar o ano. Temos 200 dias letivos no ano, então 30 é um número representativo”, destacou Hélvia.

A secretária ressaltou que o retorno é importante para garantir a rotina escolar dos estudantes, fundamental no processo de aprendizagem. “A criança fica cinco dias na escola e nove em casa, ela sai completamente da sua rotina. As vidas são importantes, choramos pela morte de cada colega. Mas as crianças precisam ter esse direito de aprender garantido. Como você vai alfabetizar uma criança de forma remota? Estamos aqui pela criança, ela precisa aprender com qualidade na escola.”

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), havia confirmado, pela primeira vez, o retorno às aulas no modelo 100% presencial na rede pública do DF, ao Correio na última sexta-feira (22/10). Segundo o governador, o avanço da vacinação contra a covid-19 pesou para a decisão. "Avanço da vacinação e as baixas taxas de transmissão", explicou.

A retomada das aulas também foi publicada por meio de portaria conjunta das secretarias de Saúde e de Educação do Distrito Federal no Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (29/10). O texto prevê o retorno presencial total dos estudantes às atividades de ensino e aprendizagem, em todos os níveis, etapas, anos/séries e modalidades da educação nas unidades escolares depois do feriado do Dia de Finados (2/11).

Retorno obrigatório





A medida aponta que só poderão ficar no ensino remoto os estudantes que estiverem em isolamento por causa da covid-19 ou de quarentena em decorrência de contato próximo com caso confirmado da doença. Todos os professores também devem retornar às atividades presenciais, inclusive aqueles com comorbidades, a única exigência é que tenham completado a imunização há mais de 15 dias, o que já foi possível para todos os profissionais da rede, que foram adiantados na fila de vacinação.

O turno de aulas sofreu mudanças, passou de cinco para quatro horas, com exceção da educação especial, que já funciona em horários diferentes. Segundo a secretaria, a redução é necessária para que haja a devida limpeza em todos os ambientes durante a troca de turnos. O transporte escolar está autorizado a operar em capacidade máxima, com o uso obrigatório de máscaras e janelas abertas. A aferição de temperatura deverá ser feita apenas na entrada das escolas.

A hora do recreio será retomada preferencialmente em áreas abertas. Sobre a merenda, a secretaria de educação afirma que tomou as providências necessárias para assegurar a refeição de toda a rede.

Aplicativo

A secretaria de saúde vai lançar, junto com o retorno presencial, um aplicativo de monitoramento de casos de covid-19 em todas as escolas e instituições de ensino do Distrito Federal. O aplicativo integra as escolas com a Secretaria de Saúde e as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Quando o caso é notificado no aplicativo, as UBSs são informadas imediatamente e o diretor da escola é orientado sobre para qual unidade deve encaminhar esse aluno com suspeita da doença.

Inicialmente, o aplicativo estará disponível apenas para as instituições da rede pública. Posteriormente, será estendido para a rede privada, tanto escolas quanto instituições de ensino superior.

Em caso de suspeita de covid-19 em alunos, professores ou colaboradores, durante o turno letivo, o indivíduo deve ser isolado imediatamente e a escola deve avisar a unidade de saúde responsável ou pelo e-mail notificadf@gmail.com.

Manifestação

O diretor do Sindicato dos Professores (Sinpro-DF), Samuel Fernandes, afirmou que a determinação de volta presencial é “absurda”. "Todos os dias há casos de alunos e professores contaminados nas escolas e mesmo acontecendo esses casos, o governo não faz a testagem nas escolas. Em muitas escolas não há desinfecção adequada, mesmo diante de casos positivos. Um retorno de 100% nesse momento só vai agravar a situação", destacou.