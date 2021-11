AB Adriana Bernardes

Se as palavras têm o poder de ferir profundamente, também são capazes de proporcionar conforto e esperança aos que enfrentam o luto. No Dia de Finados, quando pessoas de diferentes crenças reverenciam os ancestrais, as mensagens trocadas entre amigos e parentes chegam como um afago no momento em que abraços, apertos de mãos e beijos são limitados pela pandemia mundial do novo coronavírus.

Pensando nisso, o Correio fez uma busca e listou algumas das mensagens inspiradoras para quem quer distribuir afeto em forma de palavras. Confira.

"Familiares e amigos que amamos nunca morrem. Continuam vivos na memória. A saudade é o elo que nos mantém unidos. Partiram antes da gente, para se somarem às energias que habitam o universo." Rosane Garcia.

“A vida é um grande e completo texto, que precisa de muitas vírgulas para ser escrito, ainda que essas vírgulas assumam em alguns momentos formatos de lágrimas.” Augusto Cury

“Mas Deus é o artesão do espírito e da alma humana. Não tenha medo. Depois da mais longa noite surgirá o mais belo amanhecer. Espere-o.” Augusto Cury.

“Hoje é o dia da visita sem abraço, do presente que não pode ser entregue e da saudade que não pode ser findada, mas o amor ainda vive!”. Mensagens com Amor



“O peito sofre de saudade e os olhos transbordam em lágrimas, mas o coração pode se acalmar ao saber que nada do que foi vivido se perderá.” Mensagens com Amor

"Mesmo que a distância não permita sentir fisicamente os abraços ou ouvir os conselhos, ela continua cuidando de você. Apesar da aparente solidão, nunca estará sozinho. Ela se mantém viva nas lembranças de todos os bons momentos que viveram e zela de cada passo que você dá." Edis Henrique Peres

“O Dia de Finados não é dia de tristeza, como o é para aqueles que não tem fé, mas é um dia de saudosa recordação, confortada pela fé que nos garante que nosso relacionamento com as almas dos falecidos não está interrompido pela morte, mas é sempre vivo.” Mensagens com Amor

“Seus dias de luta terminaram, seus dias de glória chegaram. Agora, o céu azul é todo seu.” Mensagens com Amor

“E essa dor que ora todos sentem não é uma dor eterna... Deus é tão sábio e misericordioso que ele criou o tempo e o tempo serve para muitas coisas, inclusive para ir amenizando e diminuindo a dor. Não que essa pessoa será esquecida, porém a dor vai aliviando, aliviando até uma hora ela permanecer apenas nas suas lembranças, no seu pensamento, e aí essa pessoa querida, vai ter apenas um nome: saudade!” Mensagens com Amor

"Amados, dia de Finados, saudade sim, tristeza não." Padre Marcelo Rossi

“Existem certos sofrimentos que só podem ser esquecidos quando podemos flutuar por cima de nossas dores.” Paulo Coelho (Manual do Guerreiro da Luz, 1997)

A psicóloga clínica Regina Araújo explica que, durante a pandemia, as demonstrações de carinho se tornaram mais importantes, sejam feitas por texto ou fala. "A pandemia tem distanciado as pessoas e é importante estarmos próximos. Qualquer forma de conversa é de suma importância", diz.