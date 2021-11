CB Correio Braziliense

Nesta quarta-feira (3/11), o condomínio Serra Dourada I, que fica em Sobradinho II, teve seu projeto urbanístico de regularização aprovado. A norma foi assinada pelo governador em exercício, Paco Britto. O local conta com cerca de 218 habitantes que estão a um passo de registrar seus lotes em cartório.



A atuação do Governo do Distrito Federal (GDF) para aprovação do projeto encerrou com a divulgação do decreto. A Urbanizadora Paranoazinho passa a ser responsável pela área e deve entrar com pedido de registro do imóvel em cartório em até 180 dias.

Serra Dourada I

O condomínio possui 66 lotes residenciais e 2,4391 hectares, equivalente a mais de dois campos de futebol. O projeto já tinha sido aprovado em maio deste ano pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) e deve melhorar a infraestrutura do local.

O projeto também foi aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e está dentro das diretrizes urbanísticas vigentes.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação