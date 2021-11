Mega-sena acumula novamente e chega a prêmio de R$ 75 milhões

BG Bernardo Guerra*

Esta foi a sexta rodada consecutiva que o sorteio da Mega-Sena não teve um ganhador, assim chegando ao valor de R$ 75 milhões para o próximo concurso, de número 2.426, que ocorrerá no sábado (06/11). Os números sorteados na quarta-feira passada (3/11), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 10 31 38 46 49 54. Apenas 75 pessoas acertaram cinco dos seis números, recebendo um valor de R$ 57.727,72 cada, enquanto 5.048 pessoas acertaram quatro dos seis números, recebendo um valor de R$ 1.225,16 cada.

Com esse valor acumulado, a expectativa é que ainda mais pessoas estejam presentes nas lotéricas apostando até sábado, na esperança de ser o grande ou a grande ganhadora. Um dos apostadores, o servidor público Daniel Sousa, 33 anos, costuma jogar esporadicamente, quando sobra um pouco de dinheiro ou quando a premiação está alta, como é o caso desta rodada. “Se eu ganhar algum prêmio, usaria para realizar o sonho da minha mãe de ter uma casa ou sítio próprio, pois hoje moramos em apartamento. Usaria uma parte também para quitar minhas dívidas e, se possível, apoiar alguns projetos sociais”, contou.

No caso de Diva Peres, 51, que aposta desde os 25 anos de idade, a jogar na Mega-Sena vai além de apenas escolher números, acreditando ela que o dinheiro é uma forma de energia que a pessoa precisa estar alinhada para ter a chance de ganhar. “Eu sempre dou uma breve estudada antes de jogar, pois uso a metade dos números ímpares e pares. Eu vivo vendo vários vídeos de como jogar”, explica, acrescentando que boa parte de seus parentes costumam tentar a sorte também nas lotéricas. Sua mãe e sua filha chegaram a ganhar quadra uma vez. Quando questionada sobre o que faria se ganhasse o grande prêmio, Diva diz que deixaria uma parte aplicada e outra para gastos imediatos, mas que planeja ter cuidado para não tomar decisões impulsivas.

Outra apostadora frequente é a comissária de voo e bacharel de direito Danielle Oliveira, 33, que se declarou viciada em apostas de lotérica, em tom de brincadeira. Acompanhada do avô, ela começou a frequentar as lotéricas e a apostar aos 12 anos e não parou desde então. Apostando os mesmos números na Mega-Sena por 21 anos, ela costuma fazer duas apostas semanais, uma para quarta-feira e uma para sábado, e quando está acumulado, como hoje, faz ainda mais jogos, gastando em média R$ 60,00 semanais na loteria. “Sonho todos os dias em ganhar! Quando não jogo, fico até sem dormir, pensando que vai sair os meus números”, revela. Seu plano, se ganhar a Mega-Sena, é ir às Maldivas para descansar, além de aplicar uma parte do dinheiro, ajudar os amigos e família e conseguir comprar tudo o que deseja.

Como funciona



As apostas podem ser realizadas até às 19h de sábado (6/11) em qualquer lotérica da Caixa ou de forma on-line, no site da Caixa Econômica Federal. O sistema funciona 24h por dia e as compras e o pagamento do prêmio são vinculados ao CPF cadastrado. É necessário ser maior de idade (18 anos ou acima) para realizar essa operação. A cartela simples custa R$ 4,50 e possui seis números. Os apostadores podem marcar de seis a 15 números, tendo em mente que, quanto mais forem marcados, maior será o preço e a chance de ganhar. Os sorteios são transmitidos ao vivo pela internet, nas redes sociais da Caixa e da Rede TV, além de serem televisionados ao vivo pela Rede TV.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel