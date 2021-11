Ademi-DF promove semana do imóvel em parceria com o BRB

CB Correio Braziliense

(crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

A partir desta sexta-feira (5/11), começa a Semana do Imóvel da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF) em parceria com o Banco de Brasília (BRB). O evento vai colocar à disposição diversas oportunidades para compra de imóveis podendo negociar taxas de juros com o BRB. A oferta estará disponível no site da Ademi entre os dias cinco e 14 de novembro.

Os interessados poderão financiar em até 90% do valor do imóvel escolhido com juros a partir de 6,75%, por até 420 meses. Essa condição é válida também para a aquisição de unidades em construção. Também estará disponível a compra de lotes em diversas regiões do Distrito Federal (DF), como o Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste, Guará, Asa Norte, Noroeste, Park Sul, Águas Claras, SIA, Samambaia e Ceilândia.



O presidente da Ademi, Eduardo Aroeira Almeida, destaca que essa é uma ótima oportunidade para quem quer garantir a casa própria. “Nossa parceria com o BRB leva ao comprador imóveis de alta qualidade e construídos por empresas idôneas, em condições diferenciadas de pagamento. Não dá para perder”, diz Eduardo.



O BRB preparou uma série de benefícios para facilitar a compra. São eles:



Possibilidade do financiamento das custas cartorárias e do Imposto sobre Transações de Bens Imóveis (ITBI);

Possibilidade de contratação por correspondente bancário ou agência;

Suporte de gerentes de negócios para simulações e acolhimento de propostas;

Contratação em até 08 dias após o recebimento e validação dos documentos do comprador;

Possibilidade da assinatura da escritura pública de forma digital;

Isenção da anuidade na contratação de cartão de crédito BRB durante o evento;

Desconto de até 15% no seguro residencial contratado durante o evento.

A Ademi recomenda que os interessados devem agendar o horário de visita aos estandes de vendas para evitar aglomerações, sendo obrigatório o uso de máscara e álcool em gel.



*Com informações da Ademi-DF