DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

As adolescentes, de 17 anos, ameaçadas e obrigadas a enviarem fotos e vídeos íntimos a um jovem, 25 anos, tiveram que pagar R$ 1 mil ao criminoso para não ter o conteúdo divulgado nas redes sociais. O homem, morador de Maracanaú (CE), foi preso temporariamente, na manhã desta quinta-feira (4/11), pelos investigadores da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da Polícia Civil do DF. Ele responderá por estupro e extorsão.

As vítimas são moradoras de Águas Claras e, em janeiro deste ano, uma delas conheceu o criminoso por meio da rede social. Mal sabia a adolescente que a troca de conversa íntima terminaria em um verdadeiro pesadelo. “Com o passar do tempo, o criminoso começou a ameaçar as vítimas, ordenando que elas enviassem vídeos pornográficos entre elas e até pedindo para que as meninas chamassem outra pessoa para participar dos vídeos”, destacou a delegada-titular da DPCA, Simone Maria Silva.

Mensagens colhidas pela polícia mostram o tom ameaçador e agressivo do suspeito para com as meninas. Na conversa permeada de xingamentos e ofensas, o rapaz diz: “Tu morre hoje. Sonsa do c……”, escreveu.

O caso só veio à tona depois que um amigo das meninas contou a situação ao pai de uma delas. Assustado, o genitor foi até à delegacia e registrou boletim de ocorrência em junho. As investigações contaram com o apoio da seção de crimes cibernéticos, que conseguiu rastrear a localização do criminoso. “Foi um trabalho de muito esforço e empenho da nossa equipe”, frisou a delegada.

O homem foi preso por 30 dias e deve ser trazido ao DF nesta sexta-feira (5/11), onde ficará na carceragem da Polícia Civil. Caso seja condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão