CB Correio Braziliense

(crédito: Maurenilson Freire/ Divulgação)

Um homem, 25 anos, foi preso, na manhã desta quinta-feira (4/11), na cidade de Maracanaú, no Ceará, acusado de torturar psicologicamente e ameaçar meninas para que elas enviassem conteúdos pornográficos. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o rapaz foi identificado após investigação apontá-lo como autor de crimes de estupro e extorsão contra duas adolescentes do DF.

As vítimas, após serem ludibriadas pelo suspeito, enviaram fotos e vídeos íntimos. Com as imagens, o homem passou a ameaçar as jovens, dizendo que divulgaria as imagens a familiares e conhecidos, caso elas não gravassem mais vídeos pornográficos.

“As vítimas chegaram a realizar diversos atos sexuais com outros homens sob ameaça do criminoso, que nunca se dava por satisfeito com os materiais enviados. Por fim, após submeter as vítimas a intenso sofrimento sexual e sobretudo psicológico, o envolvido exigiu pagamento em dinheiro para cessar as ameaças”, destaca a delegada-chefe da DPCA, Simone Maria Silva.



Segundo a PCDF, o suspeito utilizava um perfil em rede social denominado Gabriel Lucas e, por meio desse perfil, realizava o contato inicial com as vítimas, que posteriormente se comunicavam com o criminoso por aplicativo de mensagem instantânea.





Os mandados de prisão temporária e busca e apreensão foram cumpridos hoje pela PCDF, por intermédio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente de Fortaleza/CE.

Aguarde mais informações.