CB Correio Braziliense

(crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

Com pratos da culinária japonesa, exposições, apresentações culturais e uma programação variada, a Feira do Japão 2021 será neste fim de semana. A edição do festival é realizada no Clube do Congresso, à beira do Lago Paranoá, das 9h às 21h. Os ingressos são vendidos antecipadamente e custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada), valendo também a doação de 1kg de alimento não perecível para o valor mais em conta.



Em homenagem às vítimas da covid-19, a feira terá a cerimônia Toro Nagashi às 16h deste domingo (7/11) para fechar a edição do evento. Nesta cerimônia, centenas de lanternas flutuantes serão lançadas nas águas do Lago Paranoá. No Japão, a Toro Nagashi homenageia os antepassados e as luzes iluminam o caminho de retorno de suas almas.



O evento da gastronomia nipônica conta com a presença de nomes da cozinha japonesa local e traz pratos típicos da culinária do Japão como yakisoba, sashimis, tempurás, além de degustação de saquês para maiores de 18 anos. Na parte cultural, a feira terá apresentações de dança tradicional, workshops de arranjos florais e o desfile de cosplay.



Para chegar até o local da feira, o público pode usar ônibus de descolamento grátis que sairão às 9h com espera de 15 a 20 minutos da Estação 102 Sul e do Deck Norte (CA 1). O retorno ocorrerá às 21h, ao final do dia, e estão sujeitos à lotação.



O evento é organizado pela Federação das Associações Nipo-brasileiras do Centro-Oeste e a Embaixada do Japão no Brasil. Segundo a organização, o evento vai seguir todos os protocolos rígidos de segurança contra a covid-19 e, em 2022, voltará com o mesmo nome de edições anteriores, o Festival do Japão.



Serviço

Local: Clube do Congresso (SHIN QI 16 – Lago Norte).

Horário: 9h às 21h

Ingressos antecipados no site do Sympla (Doadores de 1 Kg de alimento não perecível pagam meia-entrada)



Confira a programação do Feira do Japão:



Dia 6 (sábado)



14h – Demonstração de culinária (soba)

15h – Degustação de saquê

15h30 – Demonstração de culinária (chá verde)

16h – Demonstração de culinária (mousse de matchá)

17h – Degustação de saquê

18h – Demonstração de culinária (tempurá)



Dia 7 (domingo)



12h – Demonstração de culinária (tempurá)

13h – Degustação de saquê

14h – Demonstração de culinária (soba)

15h – Degustação de saquê

15h30 – Demonstração de culinária (chá verde)

16h – Demonstração de culinária (mousse de matchá)

17h – Degustação de saquê

18h – Demonstração de culinária (tempurá)