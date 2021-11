GF Giovanna Fischborn

(crédito: PMDF)

Um saruê foi atropelado no estacionamento de um supermercado na Avenida Bela Vista, no Jardim Botânico, na tarde deste sábado (06/11). Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA) atenderam um pedido de resgate no local por volta das 16h. O animal estava muito ferido e precisou ser levado ao Zoológico de Brasília para atendimento.

Outros casos de resgate

No fim de setembro, uma saruê foi resgatada pelo BPMA em uma casa no Lago Norte. O animal estava no quarto, em cima da cama, ao lado de um aparelho de som. A equipe soltou o saruê no habitat dele.

Na manhã seguinte, motoristas se assustaram com um burro que atravessava a pista da BR 070, em Sobradinho. A equipe do 13° Batalhão foi acionada e evitou um acidente de trânsito.

Em agosto, um macaco-prego foi atropelado perto do Zoológico. De acordo com o BPMA, uma família de cerca de oito animais, inclusive uma fêmea com filhote, estava circulando pela área e atravessando a pista quando o incidente aconteceu. O animal foi resgatado por uma auditora do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), que passava pelo local, e levado ao Zoológico para atendimento. Os animais são de vida livre e frequentam a área do Zoológico.

Serviço

No caso de qualquer registro de animais silvestres, pode-se acionar o Batalhão Ambiental para fazer a remoção do bicho e a transferência para local adequado. Os números de atendimentos são: Central 190 ou 61-993515736.