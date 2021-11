CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press)

Na próxima segunda-feira (8/11), a linha de ônibus 0.907 começará a operar no Distrito Federal. O novo serviço de transporte público facilitará o deslocamento de passageiros do trecho II do Sol Nascente, em Ceilândia, que desejam seguir viagem direta para o centro de Brasília.

A linha circulará de segunda a sexta-feira, com saída de Ceilândia às 6h35 e volta, saindo da Rodoviária do Plano Piloto, às 18h. “A 0.907 sairá do Condomínio Pinheiros, dentro do trecho II, e será a primeira linha a fazer essa ligação direta com a Rodoviária do Plano Piloto, nos horários de maior movimentação”, explica o subsecretário de Operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Márcio Antônio de Jesus.

A empresa São José será a responsável pela operação da linha, que terá passagens ao preço de R$ 5,50. O itinerário completo poderá ser verificado no site do DF no Ponto a partir de segunda-feira (8/11).

Do Pôr do Sol à Rodoviária do Plano Piloto

Em 23 de agosto, os usuários de transporte público do Pôr do Sol passaram a fazer uso da linha 932.3, que é operada pela empresa Marechal. O ônibus sai do terminal do P Sul às 6h06 para retornar às 17h16 para a Rodoviária do Plano Piloto. A criação da nova linha era um pedido antigo dos moradores da região, que só era atendida por uma linha de ônibus circular.

Com informações da Semob.