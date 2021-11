Morre "Neguinho da Galinha Caipira", pioneiro de Brazlândia

AM Ana Maria Pol

Vilmar, conhecido como Neguinho, deixa, aos 67 anos, a esposa, três filhos e os netos - (crédito: Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press)

Morreu, neste domingo (7/11), o pioneiro de Brazlândia, Vilmar Rodrigues Abadia, conhecido como “Neguinho da Galinha Caipira”. Dono do Restaurante do Neguinho, localizado na quadra 7 do Setor Tradicional da região administrativa, Vilmar deixa, aos 67 anos, a esposa, três filhos e os netos.

A notícia foi divulgada pelo restaurante e lamentada por centenas de clientes e amigos de neguinho. “É com muito pesar que viemos comunicar o falecimento do nosso querido amigo Neguinho, que infelizmente, no dia de hoje, nos deixou, com muita tristeza. Com certeza sentiremos sua falta. Abraço de toda equipe do restaurante do Neguinho”, informou a empresa, através das redes sociais.

Conhecido pelo riso e amizade fácil, Neguinho era um exemplo de trabalhador para aqueles que moravam em Brazlândia, segundo o amigo e gerente do restaurante, Elias Luiz de Souza, 47 anos. “Ele era um cara ativo, tinha o restaurante há mais de 30 anos, e estive com ele durante todo esse período. Era um cara extrovertido, gostava de conversar com a clientela, tratava os clientes tão bem que fazia amizade com eles. O legado que ele construiu não pode ser apagado, vai fazer falta”, lamenta.

De acordo com Elias, a titularidade de “Neguinho da Galinha Caipira” surgiu pela dedicação de Vilmar com o restaurante. “Ele se esforçou muito para construir o nome do Restaurante do Neguinho. Fazia questão de colocar a mão na massa e oferecer uma boa comida para os clientes. Por isso que a galinhada ficou tão famosa, porque ele fez dela a melhor”, explicou o gerente. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

Em nota, a administração de Brazlândia também lamentou a morte de Vilmar. “É com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento de um dos pioneiros de nossa querida Brazlândia e dono do restaurante da melhor galinha caipira de Brasília, Vilmar Rodrigues Abadia, mais conhecido como “Neguinho da Galinha Caipira”, que nos deixou na manhã deste domingo”. “A administração Regional de Brazlândia lamenta por esta perda irreparável e deixa aqui os sentimentos de conforto e solidariedade à toda família e amigos”.