Motociclista e pedestre morrem em acidente na BR-020

CB Correio Braziliense

Tanto o motociclista quanto o pedestre morreram durante o acidente - (crédito: PRF/Divulga??o)

Duas pessoas morreram em um acidente na noite do último domingo (7/11), na BR-020. Um pedestre foi atropelado por uma motocicleta na entrada do Núcleo Rural Córrego Arrozal, em Planaltina.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o pedestre atravessava a rodovia e o motociclista não conseguiu evitar o atropelamento. O homem atingido morreu na hora.

O condutor da motocicleta, identificado como Diego Pereira Gonçalves, 29 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

De acordo com o CBMDF, o condutor da moto teve traumatismo com afundamento de crânio e estava em parada cardiorrespiratória. Os socorristas iniciaram ainda no local manobras de ressuscitação cardiopulmonar, continuando até a chegada ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS), mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde.