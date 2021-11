Detran-DF divulga lista de condutores que terão CNH suspensas

BG Bernardo Guerra*

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) irá suspender o direito de dirigir de 504 motoristas em toda a capital devido a infrações de trânsito. A lista foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta segunda-feira (8/11). As durações das suspensões variam de um mês até um ano. Todos presentes na lista possuem o prazo de 30 dias para realizar um apelo na Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari), por meio de protocolo do próprio Detran-DF.

Para aqueles que o recurso não for aceito, será obrigatória a realização de um curso de reciclagem após a conclusão da suspensão do direito de dirigir. Apenas com a realização e aprovação no curso, o condutor poderá reaver sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Caso a pessoa não faça ou não seja aprovada no mesmo, a carteira continuará retida e, além disso, o motorista não poderá solicitar uma segunda via do documento, nem renová-lo.

De acordo com o Detran-DF, aqueles que conduzirem qualquer veículo enquanto tiver o direito de direção suspenso, terão a cassação da CNH instaurada em processo administrativo.

Consulte no DODF a lista dos 504 motoristas que terão o direito de dirigir suspenso.

