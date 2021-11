GF Giovanna Fischborn

(crédito: Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press)

Nesta segunda-feira (08/11), inicia o programa Cidadania no Trânsito para Estudantes do Ensino Médio, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). A aula inaugural será às 13h30, no Centro de Ensino Médio Integrado do Cruzeiro (CEMI), e será ministrada pelo diretor-geral do Detran, Zélio Maia. O curso é gratuito para os estudantes selecionados e será aceito como parte do processo teórico para obtenção da CNH.

Poderão participar os alunos dos 2º e 3º anos da rede pública de ensino do DF. Cada escola participante deverá estabelecer os critérios de seleção dos estudantes a serem matriculados no programa.

O objetivo da ação é formar cidadãos conscientes, capazes de aplicar, no dia a dia, a direção defensiva e a legislação, o que ajuda para uma cultura de paz e respeito nas vias.

Com o projeto, o Detran-DF também espera contribuir para a Segunda Década de Ação pela Segurança no Trânsito, definida pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), entre os anos de 2021 e 2030, cuja meta é reduzir em, pelo menos, 50% as lesões e mortes no trânsito no mundo inteiro.

Programação



O conteúdo programático tem aulas de noções de cidadania, proteção ao meio ambiente, convívio social no trânsito, noções de primeiros socorros, noções de mecânica e mais.

Ao todo, 92 escolas de Ensino Médio do DF serão contempladas. No 2º semestre de 2021, é a vez de instituições das regiões de Brazlândia, Cruzeiro, Planaltina, Gama, São Sebastião e Taguatinga.