Criminoso que baleou PM no Riacho Fundo 2 era membro do Comboio do Cão

DD Darcianne Diogo

O tiroteio aconteceu no Riacho Fundo - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

O criminoso morto ao atirar contra policiais militares do Distrito Federal era integrante da maior facção do DF, o Comboio do Cão. Francisco Borges da Silva Filho era do Maranhão e veio para Brasília, onde filiou-se à organização criminosa. O tiroteio aconteceu na noite desta segunda-feira (8/11), na QN 14C, do Riacho Fundo 2.

O Correio esteve no local da ocorrência. Segundo fontes policiais, os PMs receberam uma denúncia sobre um ponto de tráfico de drogas em uma casa na quadra. A guarnição deslocou-se ao endereço para averiguar a situação e, no momento em que os policiais abriram o portão, foram recebidos a tiros pelo homem.

A polícia apreendeu vários tabletes de maconha e cocaína (foto: PMDF/Divulgação)

Francisco estava sozinho na residência. A polícia apura de quem pertence a casa. No interior do imóvel, foram apreendidos vários tabletes de maconha, porções de cocaína, prensa para ecstasy, balança de precisão, material para embalar drogas e diversas munições de calibres distintos, além de um revólver.



Policial baleado



Na troca de tiros, o sargento Wesley levou três tiros, um na boca, outro na perna e um no ombro. O policial foi imediatamente encaminhado ao hospital da região e transferido ao Hospital de Base, onde deve passar por cirurgia. Segundo a PMDF, o estado de saúde do PM é considerado estável.

O criminoso morreu no local. Ao Correio, o delegado à frente do caso, Pedro Sardá, informou que a Polícia Civil irá instaurar um inquérito para apurar o caso. "Vamos saber em quais circunstâncias o PM foi alvejado", disse.