CB Correio Braziliense

(crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta terça-feira (9/11), uma quadrilha que apontou uma arma para crianças soltavam pipa na rua, em plena luz do dia, no domingo (7/11), em Samambaia.

A ação foi filmada pelo circuito interno de segurança e mostra três homens chegando em um carro roubado, um Chevrolet Prisma chumbo. Eles descem em frente a uma residência na QR 510, em meio a crianças que soltavam pipa na rua. Um dos homens aponta a arma em direção ao cachorro do imóvel. Na hora, os dois meninos saem correndo, com medo. Veja no vídeo abaixo.

Prisão

Os quatro criminosos foram detidos nesta terça-feira (9/11) depois de roubarem uma residência na Quadra 114 de Samambaia, por volta das 7h. Os bandidos renderam o dono da casa com uma coronhada quando ele se preparava para ir ao trabalho e invadiram o imóvel.

Os ladrões roubaram três televisões, sete celulares, um notebook, um violão, cartões de crédito e dinheiro. A ação durou poucos minutos. Em seguida, os criminosos fugiram para Águas Lindas (GO).



A equipe de radiopatrulhamento do 11º Batalhão da PM rastreou um dos aparelhos celulares e localizou a quadrilha no município goiano. Com o apoio da Polícia Militar de Goiás (PMGO), os militares prenderam os criminosos em flagrante. O veículo usado por eles havia sido roubado na semana passada, em Ceilândia.