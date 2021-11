Anunciados os nomes vencedores das oncinhas do Zoológico

CB Correio Braziliense

(crédito: Ivan Mattos/Zoológico de Brasília)

Os nomes escolhidos pelo público foram George (1.765 votos) e Peter (1.752 votos).

Oito nomes foram sugeridos para que o público votasse para escolher os nomes das novas oncinhas do zoológico. A votação ocorreu por meio da rede social da instituição e após 24h obteve o total de 7.682 votos.

George Schaller é um zoólogo e, além disso, vice-presidente da Panthera Corporation, que atua na preservação de felinos. Já o outro homenageado, Peter Crawshaw, nascido em São Paulo, foi um dos aprendizes de Schaller e é pioneiro no estudo de onças-pintadas no Brasil, sendo um dos nomes mais importantes no país, mas infelizmente morreu em 2021 devido ao vírus da covid-19.

Após uma recomendação do programa de conservação da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, os animais foram trazidos para o zoológico.

George e Peter estão sendo mantidos em um recinto fora da área de visitação. Porém o público pode acompanhar os filhotes pelas redes sociais da instituição.

Confira o resultado da votação:

Animal 1 – George: 1.765 votos

Tigo: 1.230 votos

Piloto: 293 votos

Capiango: 541 votos

Animal 2 – Peter: 1.752 votos

Charlie: 1.087 votos

João: 383 votos

Jaguar: 631 votos