Pesquisadores da UnB registram onça-pintada na Água Mineral

CB Correio Braziliense

(crédito: Priscilla Petrazzini /Arquivo pessoal)

Pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) tiveram um registro inusitado em câmeras de monitoramento instaladas na região do Parque Nacional de Brasília, conhecido como Água Mineral, ao capturar a fotografia de uma onça-pintada. As imagens foram feitas pelo grupo no fim de setembro, mas divulgadas no último sábado (16/10)

O maior felino da América Latina, que está ameaçado de extinção, não era visto em Brasília desde 2017. As fotos captadas mostram um macho adulto, que aparece sozinho. Quem lidera a pesquisa de monitoramento é a doutoranda em ecologia Priscilla Petrazzini.

Ao todo, segundo informações, são 30 câmeras espalhadas em 57 pontos do parque. As máquinas funcionam com um sensor de presença e fotografam os animais quando eles se aproximam.

Onça-pintada foi avistada no Parque Nacional de Brasília (foto: Priscilla Petrazzini /Arquivo pessoal)

Apesar do registro, o objetivo da pesquisa de Priscilla é investigar a distribuição de tamanduás na região. No entanto, ela tem se deparado com fotografias de outros animais, como lobo guará e pumas. De 15 em 15 dias, a pesquisadora visita o local para trocar as pilhas e os cartões de memórias das câmeras.

Apesar do registro, não é possível precisar se o animal vive na região. A onça-pintada foi capturada em um período de queimadas e poderia estar apenas de passagem, já que no período da seca, é comum os predadores se deslocarem em busca de alimentos.

Quem frequenta a Água Mineral, no entanto, não precisa ter medo. A onça-pintada foi vista em uma área restrita da unidade de conservação, distante do local em que há as piscinas do clube.

Resgate

A Polícia Militar do DF (PMDF) resgatou quatro bichinhos em diversas localidades do DF. O primeiro deles foi um porco-espinho, no Recanto das Emas. O animal foi encontrado dentro de uma residência na quadra 101. Como estava em boas condições físicas, foi solto em seu habitat natural.

Durante este sábado, polícia resgata quatro animais silvestres em diversas localidades da capital federal (foto: PMDF/Divulgação)

Também na manhã de sábado, os agentes resgataram um saruê, desta vez no Jardim Botânico. O animal não precisava de cuidados e foi solto na mata.

No início da tarde de sábado, um pica-pau filhote foi encontrado em uma residência na quadra 02 do Cruzeiro Velho. O último animal resgatado pelo Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) foi um mico, que estava escondido debaixo da cama de uma casa no Condomínio das Acácias em Sobradinho II.

O mico estava ferido e necessitava de cuidado, por isso foi levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasiliero do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama).



Mico foi encontrado debaixo da cama de uma residência em Sobradinho. Animal estava ferido e foi levado ao Cetas do Ibama (foto: PMDF/Divulgação)