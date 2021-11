PM Pedro Marra

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), houve um incêndio na estrutura, com vazamento de gás - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

Uma troca de gás gerou um incêndio em um quiosque, por volta das 11h40 desta quinta-feira (11/11), no Setor de Rádio de TV Sul. Segundo o dono da Banca TV Nacional, Salomão Carvalhedo Barros, 64 anos, o entregador de gás deixou uma válvula escapar durante a troca do botijão.

"Ninguém se feriu, está tudo certo. Ainda tentei apagar com o meu extintor, mas o gás foi muito forte. O local não tinha seguro há um ano", afirma o proprietário.

O quiosque funciona no local já 20 anos, e estava com um estoque de cigarros avaliado em R$ 20 mil. A outra dona do espaço, Rita Maria Pereira da Cruz, 40, sofreu queimadura de primeiro grau no braço e teve a bolsa com documentos e dinheiro queimada pelo fogo.

Segundo o oficial de informação pública do Corpo de Bombeiros, tenente Bohle, a estrutura foi praticamente toda consumida pelas chamas. "Somente após a perícia que saberemos, de fato, a origem das chamas. Se tivesse alguma coisa super aquecida ou na queda (do gás) tiver tido alguma centelha, isso pode ter sido a origem das chamas", afirma.

De acordo com o bombeiro, existe a possibilidade de desabamento da estrutura. Bohle ainda deixa uma orientação para as pessoas em caso de incêndio como este.

"Neste caso, como houve o incidente numa troca comum de gás em comércio que use fogão, em princípio, se a pessoa que estiver fazendo a troca perceber que houve vazamento de gás, a primeira coisa certa a ser feita é desligar a energia, retirar o botijão do interior do imóvel para um local arejado e chamar o Corpo de Bombeiros", aconselha o militar.











A reportagem obteve um vídeo do momento em que o incêndio consumiu o estabelecimento. Confira a seguir: