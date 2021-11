Na Hora de Sobradinho será fechado para reforma a partir de terça (16/11)

CB Correio Braziliense

(crédito: Sejus/Divulgação)

A partir de terça-feira (16/11), a unidade do Na Hora que fica em Sobradinho será fechada para reforma. A obra está prevista para durar 60 dias e, segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), o local deve receber novas instalações, mais confortáveis e seguras para os servidores, colaboradores e usuários.



A unidade vai funcionar temporariamente no prédio do Centro Olímpico e Paralímpico de Sobradinho de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h, a partir do dia 18 de novembro. Para atender a população, as equipes serão reforçadas com mais servidores. A Sejus destaca que grande parte dos serviços podem ser acessados pelo site da Sejus.

A reforma do Na Hora de Sobradinho é a terceira a ser realizada pela Sejus. A primeira foi da unidade da Rodoviária do Plano Piloto e a segunda, na unidade de Brazlândia. Segundo a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, a expectativa é que todas as unidades do Na Hora passem por reforma. “Nosso objetivo é reformar completamente todos os espaços do Na Hora até o final de 2022”, disse.

O Na Hora da região administrativa conta com terminais de autoatendimento que facilitam o acesso aos serviços públicos digitais e agendamento para atendimento presencial.

Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF