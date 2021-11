CB Correio Braziliense

Duas famílias, uma do Distrito Federal e outra de Luziânia (GO) estão presas acusadas de falsificar placas de veículos e fornecer os itens para quadrilhas especializadas em roubo e clonagem de automóveis. Segundo as investigações, o grupo atuava de forma integrada e em conexão com ladrões de carros e motos.



No caso do DF, as falsificações eram feitas por pai, filho e nora, moradores do Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA). Eles produziam placas e as enviava para Luziânia, além de atender diretamente os criminosos da capital. Já no município goiano, tia e sobrinhos usavam empresas credenciadas junto ao Departamento de Trânsito de Goiás e também confeccionavam os itens de forma fraudulenta.



Além das duas famílias, um funcionário público da prefeitura de Silvânia (GO) também foi detido por participar do esquema. De acordo com a polícia, ele é superintendente de trânsito da cidade e ficava responsável pelo recebimento de placas irregulares e o fornecimento de matrizes alfanuméricas para a confecção de placas de motocicleta.



Os policiais cumpriram 26 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva nas cidades do DF e mais três municípios no estado de Goiás. Os autuados foram interrogados e encaminhados para a Casa de Prisão Provisória de Luziânia. A operação, chamada Réplica, foi feita pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em conjunto Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).