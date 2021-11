DF amanhece com nuvens baixas e temperatura mínima de 17,6°C

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Quem saiu de casa durante as primeiras horas deste domingo (14/11) no Distrito Federal se deparou com uma espécie de neblina. De acordo com Olívio Bahia, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologista (Inmet), a neblina é garoa com nuvens baixas. Além disso, a temperatura mínima foi de 17,6°C, registrada na região do Paranoá. A máxima deve chegar a 23°C.

"Chamamos essa nebulosidade de bruma . É como se a nuvem ficasse baixa, com uma espécie de chuvisco", explica Olívio. Segundo ele, o clima deve se manter o mesmo durante o dia. A expectativa é que o tempo volte a abrir após o feriado de 15 de novembro.

Enquanto a bruma se mantiver, Olívio alerta para a necessidade de se redobrar a atenção nas estradas. "A visibilidade fica prejudicada e a pista escorregadia. Então, os motoristas precisam estar atentos a fim de evitar acidentes", completa.

Além disso, o Inmet emitiu um alerta de perigo por causa das chuvas. De acordo com a mensagem do instituto, estão previstas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). "Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o alerta.

Em caso de rajadas de vento, é recomendável não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.