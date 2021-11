DF: Sábado será marcado por chuvas intensas e baixas temperaturas

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB)

O fim de semana começa com chuvas intensas no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as precipitações chegaram a 3.8 milímetros durante a manhã deste sábado (13/11). O instituto chegou a publicar um alerta de perigo para a região da capital federal. "Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o texto.

A fim de evitar acidentes, o Inmet publicou instruções de cuidado (Leia mais abaixo). A previsão é que as precipitações se mantenham ao longo do dia. Já a temperatura chegou a 18,5°C em Brazlândia. A máxima prevista para o dia é de 23°C. Umidade fica entre 70% e 95%.

Para o domingo (14/11), a previsão é de céu encoberto, mas sem chuvas, por enquanto. A temperatura deve variar entre 17°C e 21°C, com umidade relativa do ar de 100% a 80%.

Instruções

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).