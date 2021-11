Ampliação da Estrada Parque Aeroporto está 50% concluída

CB Correio Braziliense

(crédito: Iano Andrade/CB/D.A Press)

A obra de ampliação das duas pistas de circulação em cada lado da Estrada Parque Aeroporto (Epar/DF-047) chegou a 50% da execução. O alargamento, de aproximadamente 1,3 mil metros de extensão, contará com acréscimo de novas faixas para a circulação de carros próximo ao antigo Balão Dona Sarah Kubistchek, trecho que também dá acesso ao Lago Sul, Guará e Park Way. A previsão é que todo o serviço seja concluído no primeiro trimestre de 2022.

A expectativa do governo local é melhorar em 70% a fluidez do tráfego na região, beneficiando cerca de 100 mil motoristas todos os dias.O projeto está orçado em mais de R$ 12 milhões. O recurso é originário de um contrato assinado entre o governo federal e o GDF, por meio da Caixa Econômica Federal (CEF). Licitado pelo consórcio GW/Soltec, composto pelas empresas GW Construções e Incorporações Ltda, Consorciada Líder e Soltec Engenharia Ltda, o contrato prevê ainda a construção de ciclofaixas na lateral do asfalto, ciclovias e barreira de concreto dividindo essas duas vias da pista. Cerca de 50 homens trabalham na obra.

“O aeroporto é a porta de entrada de Brasília, então a DF-047 precisa estar em perfeitas condições para receber todos que chegam à nossa casa com conforto, comodidade e segurança”, explica o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Júnior. “É isso que esta obra vai oferecer quando estiver concluída."

*Com informações da Agência Brasília