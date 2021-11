Via de Águas Claras será interditada a partir de 18h deste sábado

CB Correio Braziliense

(crédito: Detran-DF/Divulgação)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) comunicou, neste sábado (13/11), que a Rua 36 Norte de Águas Claras será interditada durante toda a noite para a realização de obras. O local fica próximo ao cruzamento com a Avenida Castanheiras.

De acordo com a autarquia, o fechamento começa a partir de 18h deste sábado e vai até às 5h de domingo (14/11). O fluxo de veículos será desviado pela Avenida Flamboyant para a Avenida Parques Águas Claras.

Vistorias

Além disso, durante a esta semana, o diretor-geral do Departamento de Trânsito, Zélio Maia, visitou algumas empresas credenciadas para prestar serviços de vistoria veicular em Planaltina e no Gama. O objetivo da visita sem aviso prévio aos locais foi acompanhar e constatar como estão sendo prestados os serviços à população.

Segundo o diretor, as vistorias precisam “ser prestadas com excelência e dentro dos padrões técnicos exigidos pela legislação”. Ao todo, 5 empresas do Gama e duas de Planaltina receberam o diretor. Zélio pretende também visitar, aleatoriamente, todas as demais empresas credenciadas para monitorar o trabalho realizado.