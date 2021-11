DF: Saiba o que abre e o que fecha no feriado de 15 de novembro

CB Correio Braziliense

Durante o feriado nacional de 15 de novembro, dia proclamação da República do Brasil, alguns serviços e áreas de lazer do Distrito Federal estarão abertos ao público. O Jardim Zoológico e a Torre de TV funcionarão normalmente na segunda-feira (15/11). O mirante da Torre de TV e o Parque da Cidade também estarão abertos.

O mirante da Torre oferece uma oportunidade de observar a cidade de uma altura de cerca de 75 metros. O acesso é por ordem de chegada, sendo permitidas apenas quatro pessoas, por vez, no elevador. O passeio é gratuito e segue respeitando os protocolos de prevenção contra a covid-19. O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, estará aberto das 6h às 22h.

O Eixão do Lazer estará aberto, portanto o fluxo de veículos fica interrompido das 6h às 18h. As operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (Via Estrutural) e na BR-070 serão suspensas na segunda-feira. No setor de serviços públicos, haverá alteração de horário de funcionamento. Confira as escalas abaixo:

Transporte público

O transporte público coletivo vai operar na segunda-feira do feriado com a tabela horária de domingo. Nos outros dias, a circulação é normal. Os passageiros podem conferir o horário das viagens por meio do site DF no Ponto.

Metrô

O horário de funcionamento no feriado é das 7h às 19h, assim como no domingo.

BRB

Tanto as agências bancárias quanto os correspondentes não abrem no feriado. Na terça-feira (16/11), o funcionamento volta ao normal, com atendimento ao público entre as 9h e as 14h, exceto nas unidades dos shopping centers, que abrem às 10h e fecham às 14h. Nos correspondentes bancários, o atendimento será entre as 8h30 e as 17h.

Na Hora, Procon e conselhos tutelares

As unidades do Na Hora não funcionam na segunda-feira.

Os conselheiros tutelares ficam de sobreaviso para atender demandas urgentes registradas pela Coordenação de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca). A central telefônica funciona de segunda a sexta das 18h às 8h, com atendimento 23 horas aos sábados, domingos e feriados, pelos telefones 125 (ligação gratuita) e 3213-0657, 3213-0763 e 3213-0766.

O edifício-sede do Procon fecha em 15 de novembro, retomando as atividades na terça-feira (16).

Já o Pró-Vítima, programa de atendimento de psicologia e de assistência social voltado a vítimas de violência doméstica, intrafamiliar, psicológica, física, sexual e institucional, atenderá em regime de plantão, pelo telefone 98314-0622.

Segurança pública

As delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF), além das delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) e da Criança e do Adolescente, funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24 horas ao longo do fim de semana e do feriado da Proclamação da República. Igualmente é em esquema de 24 horas o atendimento da delegacia eletrônica da PCDF.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também vai operar em regime de plantão 24 horas, podendo ser acionado pelo telefone 193.

Os batalhões da Polícia Militar (PMDF) vão funcionar normalmente entre sábado (13) e segunda-feira (15).

Defesa Civil

O sistema de Defesa Civil segue disponível para atender todo o DF, em esquema de plantão no 15 de Novembro. Os acionamentos devem ser feitos pelo telefone 199 ou, em caso de emergência, pelo 193.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa) informam que o mercado atacadista vai funcionar normalmente no sábado e na segunda-feira. No domingo, o estabelecimento fecha.

Zoológico

O Zoológico de Brasília estará aberto, mas com capacidade limitada de público. O Jardim Zoológico de Brasília abre normalmente na segunda-feira, entre as 9h e as 17h. Já na terça-feira (16), o zoo estará fechado para a manutenção. A entrada é permitida somente até as 16h ou até que se atinja a lotação máxima, de 2,5 mil visitantes por dia.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico de Brasília fica aberto para visitação no sábado e no domingo, das 9h às 17h. No feriado de segunda-feira, fecha para manutenção. A entrada é permitida somente até as 16h40. O restaurante Café Jardim Bom Demais, o Café Caliandra e os quiosques abrem normalmente, exceto no dia do feriado.

Torre de TV

A Torre de TV funcionará normalmente no fim de semana e no feriado, entre as 9h e as 17h45. Na terça-feira (16), não estará aberta para visitação. Nessa data, haverá limpeza e manutenção do local.

As visitas obedecem aos protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde por conta da pandemia da covid-19. O acesso ao mirante é por ordem de chegada, sendo permitidas apenas quatro pessoas, por vez, no elevador.

Restaurantes comunitários, Cras, Creas e centros de convivência

Os 14 restaurantes comunitários do DF estarão fechados no 15 de Novembro, mas funcionam normalmente neste sábado, das 11h às 14h. As unidades do Cras, do Creas e do Centro de Convivência só reabrem na próxima terça.

Já as unidades de acolhimento e de proteção social vão funcionar normalmente, ficando disponíveis 24 horas. Os centros Pop estarão abertos todos os dias, das 8h às 17h.

Caesb e Neoenergia

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informa que, na segunda-feira, as equipes de manutenção vão trabalhar em regime de plantão e que não haverá atendimento nos escritórios e postos do Na Hora. Atendimento remoto, agência virtual, app, site e telefone 115 funcionam ininterruptamente.

Já na Neoenergia, as equipes de emergência e o teleatendimento funcionarão em escala normal de trabalho, atuando 24 horas por dia. Em casos de falta de energia, a Neoenergia pode ser acionada pelo WhatsApp 3465-9318. Se for necessário falar com a companhia, basta ligar para 116.

Saúde pública

Na segunda-feira, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF) informa que as emergências continuam funcionando normalmente, sem interrupção, no Hospital de Base (HB), no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e nas unidades de pronto atendimento (UPAs) de Ceilândia I e II, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião, Sobradinho, Paranoá e Gama.

Já os serviços ambulatoriais oferecidos nos hospitais não abrem na segunda-feira, retornando na terça-feira (16/11).

Parques

Os parques ecológicos administrados pelo Instituto Brasília Ambiental estarão funcionando normalmente. Veja, abaixo, os horários de funcionamento das unidades.

Parque Recreativo do Gama: aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Distrital das Copaíbas: aberto todos os dias das 8h às 18h

Monumento Natural Dom Bosco (Ermida Dom Bosco): aberto todos os dias das 6h às 20h

Parque Ecológico do Paranoá: aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Sucupira: aberto todos os dias 6h às 20h

Parque Ecológico do Lago Norte: aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico da Asa Sul: aberto todos os dias das 6h às 20h

Parque Ecológico Olhos d’Água: aberto todos os dias / portão principal: das 5h30 às 20h; portões laterais: das 6h às 18h

Parque Ecológico Ezechias Heringer: aberto todos os dias das 6h às 22h

Parque Ecológico de Águas Claras: aberto todos os dias das 5h às 22h

Parque Ecológico do Riacho Fundo: aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Areal: Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Veredinha: aberto todos os dias das 6h às 22h

Parque Ecológico Cortado: aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Três Meninas: aberto todos os dias das 7h às 18h

Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul: aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Península Sul: aberto todos os dias das 6h às 22h.

