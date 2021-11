Previsão do tempo: nebulosidade e chuva permanecem nesta terça-feira (16)

CB Correio Braziliense

Os brasilienses devem esperar por mais chuvas durante esta terça-feira (16/11). Com umidade relativa do ar entre 95% e 65%, o Distrito Federal terá um dia com céu encoberto, chuva e, em alguns pontos, nevoeiro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura fica de 17ºC a 27ºC. “O padrão dos últimos dias ainda persiste hoje. O dia amanheceu com céu encoberto e chuva constante desde 1h. A tarde também deve continuar chovendo, mas com menos intensidade", explica a meteorologista Andrea Ramos.

De acordo com o Inmet, chuvas intensas e baixas temperaturas devem dar trégua a partir de amanhã. “À noite pode haver uma mudança e a chuva deve dar uma cessada. Amanhã o dia continua com nebulosidade, mas sem chuva. Entretanto, na quinta a tendência dos últimos dias deve se repetir e a chuva voltar”, afirma Andrea.

A meteorologista alerta para os cuidados no trânsito. “A chuva não está com pancadas , mas é constante então a atenção no trânsito tem que ser redobrada para evitar acidentes.” De acordo com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), é fundamental que os condutores fiquem atentos a orientações importantes quando estiverem nas ruas, como reduzir a velocidade, aumentar a distância entre o seu veículo e o veículo da frente e, para evitar o embaçamento do para-brisa do veículo, usar o ar-condicionado ou abrir um pouco os vidros.

Balanço

Segundo o Inmet, na primeira quinzena de novembro, já choveu 80% do esperado no Plano Piloto (181 mm), 65% em Águas Emendas (144 mm), 60% no Paranoá (137,2 mm) e 70% em Brazlândia (155,6 mm). A média esperada para o mês é de 226,9 milímetros de água.

Como se proteger?

O brasiliense que está nas ruas precisa tomar cuidado. Para isso, o Correio preparou algumas dicas que podem te ajudar durante esse período chuvoso. Confira:

-Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

-Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

-Caso precise de mais informações, acione a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193).