JE Júlia Eleutério

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em entrevista ao CB.Poder - parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília -, a advogada Thaís Riedel destacou as principais propostas de sua campanha para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Seccional do Distrito Federal, no triênio 2022-2024, que ocorre no domingo (21/11). Representante da chapa Você na Ordem, ela falou que a entidade necessita de mais mulheres atuando.

Em 61 anos, a OAB-DF só teve uma presidente mulher, embora elas sejam maioria na advocacia. "Somente quando nos tivermos as mulheres efetivamente participando da política é quando nós teremos a democracia", ressaltou.

Thaís também ressaltou a necessidade de mais diversidade na entidade. "Quanto mais plural a ordem for, melhor para a nossa instituição", reforça Riedel sobre a necessidade de negros e pardos na OAB. Este ano, a eleição acontecerá em formato on-line.

Independência

Em oposição à atual presidência, Riedel sente a advocacia enfraquecida nos últimos anos. "A ordem tem que ser advogada dos advogados. Essas prerrogativas estão sendo constantemente violadas e nós estamos tendo muita dificuldade", pontua. "Eu quero a ordem possa ter efetividade e presença no dia a dia da advogacia", completa Thaís.

A candidata afirma que o fato de ter sido conselheira quando o Governador Ibaneis Rocha foi presidente na ordem não tira a independência dela.

Desafio



Sobre os rumos da categoria, ela destaca que a pandemia acabou forçando um judiciário on-line e que, embora tenha muitos pontos positivos, possui gargalos. "Eu preciso que os tribunais estejam abertos para que exista escolha", pontua a advogada.

Riedel se define como combativa e muito humana. "A gente precisa de mais diálogo", acredita. A advogada destaca que não irá tentar a reeleição em caso seja a vencedora. Nosso projeto é ter uma ordem mais descentralizada e que possa ter efetividade e presença no dia a dia da advogacia", afirma.

Currículo

Thaís Riedel é sócia-diretora da Advocacia Riedel, professora de direito previdenciário e trabalhista no Ceub, mestre em direito previdenciário e especialista em direito processual civil. Formada também em ciências políticas, Thaís é presidente do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário e da Associação Confederativa Brasileira da Advocacia Previdenciária. Já foi presidente de Seguridade Social da OAB-DF e vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB — Conselho Federal.

Independência