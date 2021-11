JE Júlia Eleutério

Candidata a presidência da OAB-DF, Renata Amaral participa do CB Poder desta terça-feira (16/11) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A advogada Renata Amaral está concorrendo a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Seccional do Distrito Federal para o triênio 2022-2024. Em entrevista ao CB.Poder, parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília, nesta terça-feira (16/11), a candidata destacou os principais pontos da campanha e a atenção às mulheres advogadas.



Se eleita, Renata afirma que tudo vai mudar na ordem. "Por uma razão muito simples, o que a gente propõe é gerir a ordem para a real advogacia", destaca. A advogada analisa que o cenário, com as últimas gestões, deixou a instituição empobrecida e prestigiando grandes advogados.



Ela afirma que há privilégios dentro da ordem e é feito muito "lobby" para tratar de interesses pessoais e dos clientes. "Na realidade, o que a gente tem é a busca pelo mais do mesmo. O poder pelo poder e isso esmaga a advocacia", relata Renata.



Mulheres

Para Renata, a falta de políticas voltadas para as mulheres as afasta do exercício da profissão. "Muitas mulheres acabam se afastando da advogacia por não dar conta", contextualiza sobre o acúmulo de funções que as mulheres têm em relação aos homens. Um de seus projetos prevê a criação de uma creche voltada para os filhos de mães advogadas.



Para ela, um dos papéis do advogado é cuidar do estado democrático de direito. "A gente tem que estar do mesmo lado da sociedade e o que a gente propõe é fazer esse resgate da instituição". ressalta.



Diversidade



"Temos um programa político escrito a muitas mãos que abrange várias áreas da advogacia", pontua Renata.

Quarta entrevistada do dia, Renata destaca que 58% da chapa é formada por mulheres. "A ordem é um ambiente extremamente masculino. Nós temos competência e sabemos construir política", afirma a candidata. "Está na hora de fazer uma política voltada para nós, para os homens e para a advocacia", completa.

Currículo



Renata Amaral é advogada com especialização em direito privado e doutoranda em ciências jurídicas pela Universidad Católica Argentina. Sócia do Escritório de Advocacia Zveiter, no Rio de Janeiro, a candidata é cofundadora e atual presidente da Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero e Raça. Dentro da ordem, ocupou os cargos de presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais e da Comissão da Mulher Advogada da OAB/DF.

Eleições OAB

As eleições para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da seccional do DF ocorrerão em 21 de novembro, por meio da plataforma on-line da instituição. Cerca de 35 mil eleitores podem votar. Ao programa CB.Poder desta terça-feira, os candidatos de cada chapa são entrevistados sobre as propostas para o triênio 2022-2024 da Ordem.