Eleitor da OAB-DF pode gerar senha para votar on-line a partir desta terça-feira

Este ano, os eleitores poderão votar on-line, de maneira segura, ou procurar uma unidade física para registrar o voto - (crédito: Divulgação)

A partir desta terça-feira (16/11), os eleitores da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) poderão gerar uma senha para votar, virtualmente, nas eleições de 2021 para a presidência da instituição. Os votos poderão ser registrados on-line ou presencialmente. O pleito está marcado para o próximo domingo (21/11). De acordo com a OAB-DF, a geração da senha vai agilizar a validação dos votos.

Para gerar a senha, basta acessar a página de eleições e seguir o passo a passo. Ao gerar o código, o eleitor terá validada a identificação, por certificado digital, ou por duplo fator de confirmação, usando e-mail ou celular. No dia da eleição, o eleitor poderá acessar a plataforma e usar a senha, previamente obtida, para votar.

As eleições acontecerão das 10h às 18h. No dia da votação, em caso de dificuldades ou dúvidas, os advogados contarão com equipes em Call Center para apoio e esclarecimentos (Veja números de contato abaixo).

Os eleitores poderão, também a partir desta terça, checar se estão aptos a votar ou não. Para isso, é preciso estar com a inscrição ativa e em dia com a anuidade.

Confira o passo a passo:

O advogado deve acessar o site eleicoesoabdf.org e informar o CPF

Em seguida, deve usar dois fatores.

Em caso de dificuldade, as pessoas podem procurar um dos quatro pontos físicos para votar em computadores. Os locais são: Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), na Asa Sul; Subseção de Sobradinho; Subseção do Gama; e Subseção de Taguatinga

Outras formas de validação

Há outras maneiras de autenticar a identidade para votar. Assim, profissionais poderão votar por certificado em nuvem e certificado digital. E por autenticação de fatores (SMS e confirmações ao e-mail).

Se tiver a senha, e não quiser usar o certificado digital, no dia da eleição, o eleitor poderá votar por meio dela.

Contatos

CALL CENTER (WEBVOTO): (61) 39 se68-9545

CALL CENTER (OAB/DF): (61) 3036-7000.