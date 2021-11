CB Correio Braziliense

(crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), por meio da Vara da Infância e da Juventude do DF (VIJ-DF), tem promovido ações que para incentivar a adoção de crianças com algum tipo de deficiência ou problemas de saúde, como o programa Em Busca de um Lar. O objetivo é sensibilizar os adotantes para a busca por esse perfil.

De acordo com a VIJ, das 587 famílias cadastradas para adoção na capital, nenhuma demonstrou desejo de adotar os meninos e meninas com problemas graves de saúde. A ação também visa auxiliar a adoção de crianças mais velhas, adolescentes e grupos de irmãos.

Na edição-piloto, em 2019, a iniciativa registrou a adoção de três dos seis adolescentes participantes. Nesta segunda fase do projeto serão apresentados meninos e meninas, entre 2 e 4 anos, com sérios problemas de saúde.

Estimativa da Seção de Colocação em Família Substituta (Sefam/VIJ-DF), cerca de 10% das famílias interessadas em adoção demonstram algum tipo de abertura para acolher crianças com doenças sem gravidade e sem complexidade.

A psicóloga da Sefam/VIJ-DF, Isabela Velasco, destaca que é uma tarefa difícil explicar aos interessados em adotar o que se trata, de fato, de um problema de saúde. “Nós nos deparamos com famílias que não estão verdadeiramente dispostas a acolher crianças com questões relevantes, mas sim com rinite, bronquite, alergias simples, etc.”, conta Isabela.

Para conhecer as crianças da nova fase do Em Busca de um Lar, clique aqui.

Saiba Mais Cidades DF Armas, munições e carros luxuosos: veja o que foi apreendido com membros do Comboio do Cão

Armas, munições e carros luxuosos: veja o que foi apreendido com membros do Comboio do Cão Cidades DF Cooptado pelo crime: PM reformado foi preso em operação contra Comboio do Cão

Cooptado pelo crime: PM reformado foi preso em operação contra Comboio do Cão Cidades DF Covid-19: DF registra 12 mortes da doença pelo segundo dia seguido

Covid-19: DF registra 12 mortes da doença pelo segundo dia seguido Cidades DF Nutricionista de Águas Claras lavava dinheiro em academia e fast-food para PM agiota

Com informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)