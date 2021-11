Dia D: Saúde anuncia pontos de aplicação de vacinas durante mutirão

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou, nesta quinta-feira (18/11), os locais que vão contar com pontos de vacinação contra a covid-19 durante o Dia D, marcado para este sábado (20/11). Em coletiva, o secretário Manoel Pafiadache ressaltou que, nos pontos do mutirão, serão aplicadas vacinas em pessoas com 18 anos ou mais e que ainda não tenham iniciado o ciclo vacinal.

Os pontos de atendimento durante o Dia D estarão localizados em feiras e locais com grande fluxo de pessoas. O horário será das 9h às 17h, e a vacina a ser aplicada será a da Pfizer.

Confira os locais:





Outros públicos

Quem estiver procurando a segunda ou terceira dose, ou tiver menos de 18 anos, será direcionado para as unidades de saúde que estiverem abertas no dia. Esses locais ainda serão divulgados pela pasta, assim como os imunizantes disponíveis para segunda dose em cada unidade.