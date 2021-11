Com dose de reforço, Ibaneis vai avaliar uso de máscara em local fechado

RM Rafaela Martins

O governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que, com o avanço da aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para pessoas acima de 18 anos, autorizada pelo Ministério da Saúde, o GDF vai avaliar a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. A declaração foi feita durante inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Riacho Fundo II, na manhã desta quinta (18/11).

“Nós precisamos aumentar o nível de vacinação e, agora, nos alegra muito essa notícia do Ministério da Saúde que vai começar a terceira dose para aqueles acima de 18 anos. A gente espera que essas doses cheguem para a gente avançar e liberar, em breve, o uso da máscara também em ambientes fechados. Estou muito confiante, o resultado é claro”, declarou o governador.

O chefe do Executivo local aproveitou o momento para lembrar do mutirão (Dia D) marcado para este sábado (20/11) e reforçou a importância da população comparecer aos locais disponíveis para a aplicação dos imunizantes. “Precisamos avançar na vacinação. O Dia D está marcado para sábado e a gente espera o comparecimento das pessoas que não se vacinaram com a primeira dose, tanto aqueles que não tomaram a segunda dose para que completemos o ciclo, quanto para avançar na liberação de outras restrições que existem”, explicou.

Também nesta quinta, após a inauguração da UPA, o governador usou as redes sociais para anunciar a ampliação da dose de reforço para pessoas acima de 57 anos e que tenham recebido a segunda dose há, pelo menos, cinco meses. Segundo ele, esse público pode ir aos postos de imunização a partir da próxima segunda-feira (22/11). Não é necessário agendamento.

Hospitais

Além disso, Ibaneis comentou sobre o fim do Hospital de Campanha do Gama, criado especificamente para aqueles que contraíram a covid-19. “Estamos quase sem pacientes. Temos que pensar também na economia de recursos e cuidar da saúde da população que neste momento está clamando por outras coisas como as cirurgias eletivas. Comprar materiais, comprar insumos para que possamos avançar e recuperar o período perdido na saúde”, disse Ibaneis Rocha.

Questionado sobre projetos para o ano de 2022, o governador revelou que pretende construir mais 15 Unidades Básicas de Saúde (UBS). Além disso, existe a pretensão da construção de mais um hospital na região administrativa do Guará. O Governo está estudando essa possibilidade para analisar se terá recursos para erguer mais uma unidade de referência no DF.