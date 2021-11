Especial Enem: manutenção da rotina às vésperas da prova pode ser diferencial

RF Raphae Felice

(crédito: Divulgação)

Em live Especial para o Enem 2021, nesta quinta-feira (18), o Correio recebe, no prédio dos Diários e Associados, professores do Colégio Sigma para analisar e debater temas e conteúdos para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que credencia alunos, através do Sisu, para vagas em universidades públicas e bolsas de estudo em particulares.

Na primeira live, a jornalista Sibele Montenegro conversou com o professor de filosofia e sociologia Edvaldo Montes dos Santos, e abordou temas que podem cair na prova do Enem sobre esse campo de conhecimento. "Temas como cidadania, direitos humanos, filosofia política e abordagem na filosofia clássica. Aristóteles, Emmanuel Kant, que é um pensador, sempre tem destaque e é revisitado. A gente tem uma coleção de pensadores na filosofia, mas o Enem sempre surpreende. Geralmente, quando isso acontece, é preciso ficar atento porque vai mais para a interpretação de texto", alertou.

Na sequência, o professor de geografia Paulo Macedo abordou questões relacionadas ao meio ambiente, hidrografia, população, urbanização e agronegócio como possíveis questões para a prova de domingo. Macedo também deu dicas de como os alunos devem se comportar em momentos de dificuldade durante a realização da prova. "Vai fazendo a prova. Se o aluno sentir dificuldade de responder marca interrogação e vai para outra pergunta. Se eu ficar lendo muito tempo eu vou perder o tempo e extrapolar a media de 3 minutos". No final da prova você vai olhar as três questões que você teve duvida", explicou.

Você pode acompanhar live Especial Enem 2021 pelas redes sociais do Correio Braziliense