CB Correio Braziliense

(crédito: Pedro Ventura/Agência Brasília.)

Quem busca uma oportunidade de trabalho no Distrito Federal, a hora é essa. Nesta sexta-feira (19/11) a Agência do Trabalhador divulgou 312 vagas para pessoas com diferentes níveis de escolaridade e até mesmo sem exigência de estudo. Interessados devem procurar uma das 14 agências do DF entre 8h e 14h ou cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil.

As oportunidades para quem tem o ensino médio completo são: 100 vagas para auxiliar de logística que tenha o ensino médio completo, com salário é de R$ 1,5 mil, mais benefícios; 20 vagas para corretores de imóveis, com salário de R$1,1 mil, mais benefícios; e 10 vagas para frentistas, com salário de R$ 1.232,97, mais benefícios.

São oferecidas 15 vagas, com salário de R$ 1,1 mil, mais benefícios, para quem possui ensino fundamental completo. Quem não teve a oportunidade de estudar, pode se candidatar às oportunidades disponíveis para carpinteiros. O DF tem 10 postos de trabalho abertos, com remuneração de R$ 1.870 mais benefícios; e 1 vaga de operador de grua na área de audiovisual, com salário de R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Enfermagem

Se você é técnico de enfermagem, há 25 vagas abertas, com salário de R$1,5 mil. Há ainda três oportunidades para marceneiro e quatro para montador de estruturas metálicas, os salários variam de R$ 2 mil a R$ 2,2 mil, mais benefícios.

Mesmo nos casos em que o candidato não se encaixa no perfil das vagas ofertadas nesta sexta, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo. Confira as vagas disponíveis.

Em caso de dúvidas referentes a questões relacionadas a pasta da agência do trabalhador, o número disponibilizado é: (61) 99209-1135.

Com informações da Agência Brasília