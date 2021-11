Dignidade feminina: 150 mil absorventes serão doados para alunas da rede pública

CB Correio Braziliense

A campanha "Dignidade Feminina - Da transformação de meninas a mulheres: mais cidadania e menos tabu" arrecadou cerca de 150 mil itens de higiene, que serão doados para alunas em situação de vulnerabilidade da rede pública de ensino do Distrito Federal. A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) assinou um termo autorizando a doação dos absorventes arrecadados na campanha.

Segundo a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, o principal objetivo da campanha é ampliar o debate sobre a questão da pobreza menstrual no DF. “Mais do que uma campanha, criamos um movimento que trouxe visibilidade a um assunto tão importante, mas que ainda é cercado de tabus e desinformação", afirma.

Os itens arrecadados serão enviados para a Secretaria de Educação, que vai direcionar para as alunas da rede pública. A expectativa é que cinco mil adolescentes sejam atendidas até o fim do ano. Os pontos de coleta da campanha podem ser conferidos no site da Sejus.

Dignidade Feminina

A entrega dos absorventes é acompanhada por palestras promovidas por servidores da Sejus e da Secretaria de Saúde, que abordam temas sobre a desconstrução de tabus relacionados à menstruação e a conscientização da saúde da mulher, pobreza menstrual, autoconhecimento, autoestima, empoderamento feminino, entre outros.

A campanha foi lançada no dia 19 de outubro e já foram realizadas palestras para mais de 500 estudantes do DF. Até o fim do ano, mais cinco instituições de ensino devem receber a palestra.

A secretária de Educação, Hélcia Paranaguá, menciona que uma em cada quatro meninas faltam às aulas por não ter acesso ao absorvente. “É tão bom ver que o sonho se tornou realidade. Já imagino como será levar (os absorventes) nas escolas para as meninas. Olho para esses pacotes e já vejo os sorrisos delas”, comenta.

Pobreza menstrual

A falta de acesso a absorventes faz com que muitas meninas e mulheres busquem outras alternativas como o uso de papelão, jornal, miolo de pão e retalhos. Esse fator foi determinante para que o Governo do Distrito Federal (GDF) realizasse a campanha.

Marcela ainda menciona que as meninas sofrem com a desigualdade de gênero desde cedo por perder as aulas devido ao período menstrual. “Quando a gente leva o absorvente e a informação a essas meninas, que muitas das vezes não têm na estrutura familiar com quem possam falar sobre o assunto, estamos trazendo pertencimento e igualdade de gênero, que todas nós, mulheres que estamos em espaço de poder, queremos”, afirma a secretária.

O objetivo é arrecadar mais doações para que mais adolescentes possam ser atendidas.

