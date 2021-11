Projeto de educação arrecada mais de 20 mil absorventes para doação

E EuEstudante

Projeto organizado por alunos da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), tornou- se vencedor do 2º lugar no Prêmio Destaque Educação 2021. O projeto Fluxo da Empatia encerrou sua primeira ação com a arrecadação de 20.111 absorventes. Os itens arrecadados serão repassados para instituições beneficentes, que farão a doação para mulheres em situação de vulnerabilidade.



Inicialmente, a mobilização tinha como objetivo arrecadar 10 mil absorventes. No entanto, graças ao engajamento dos alunos e de toda a comunidade Alvarista, o projeto angariou pouco mais que o dobro esperado em apenas dois meses de campanha. A instituição é reconhecida em São Paulo pelo alto desempenho dos estudantes no ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) e do IGC (Índice Geral de Cursos).

"Estamos muito satisfeitos com os resultados do Fluxo da Empatia. O projeto, que começou com a proposta de conscientizar alunos e alunas sobre as questões que envolvem menstruação e pobreza menstrual, já foi premiado e agora se mostra por meio de uma ação concreta, com a arrecadação maciça dos absorventes", avalia a professora de Biologia do colégio FECAP, Maryana Eiras, que coordena o projeto com os alunos.

A expectativa é que a doação dos absorventes às instituições seja realizada até o fim de novembro, sendo apenas o início do projeto. A professora destaca que o Fluxo da Empatia será contínuo, com novas campanhas de arrecadação ao longo do próximo ano. Além disso, os alunos darão continuidade à produção de conteúdo sobre o tema no Instagram @fluxodaempatia, com o intuito de promover e viabilizar conhecimento para todos nas redes sociais.