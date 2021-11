A partir de hoje, pessoas com 57 anos ou mais podem receber D3 contra covid-19

RN Renata Nagashima

(crédito: Minervino Júnior/CB)

Chegou a vez das pessoas com 57 anos ou mais receberem a terceira dose (D3) da vacina contra a covid-19. O anúncio foi feito pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), na quinta-feira. A partir de hoje, quem recebeu a D2 há, pelo menos, cinco meses pode procurar um dos postos de vacinação.

Quem se imunizou com a vacina de dose única (DU) da marca Janssen, e está na faixa etária determinada, também terá direito à dose de reforço. A dose tomada inicialmente é equivalente às D1 e D2 das demais marcas, e a dose de reforço corresponde a terceira aplicação.

Antes da determinação, a aplicação do reforço estava liberada apenas para idosos com 60 anos ou mais que haviam recebido a D2 há, pelo menos, seis meses. O prazo foi reduzido por orientação do Ministério da Saúde.

Vacinômetro

Desde o começo da campanha de imunização, 73,49% da população com mais de 12 anos, o público alvo, receberam a D2 ou DU. Apenas com a D1, o número sobe para 88,24%, mas as autoridades têm reforçado que a população conclua o ciclo vacinal.

Confira os locais pode vacinação:



Primeira dose - 12 a 12 anos

8h às 12h

UBS 1 Sobradinho

UBS 2 Sobradinho

UBS 3 Nova Colina

UBS 1 Sobradinho 2

UBS 2 Sobradinho 2

UBS 1 Planaltina

UBS 2 Planaltina

UBS 4 Planaltina

UBS 5 Planaltina

UBS 9 Planaltina

UBS 11 Planaltina

UBS 20 Planaltina

8h às 17h

UBS 1 Lago Norte

UBS 2 Asa Norte

UBS 1 Asa Sul

UBS 2 Cruzeiro

UBS 8 Samambaia

UBS 4 Recanto das Emas

UBS 1 Vicente Pìres

UBS 1 Itapoã

UBS 3 Itapoã

UBS 2 São Sebastião

UBS 3 Paranoá

UBS 1 Gama

UBS 2 Gama

UBS 3 Gama

UBS 4 Gama

UBS 5 Gama

UBS 6 Gama

UBS 1 Santa Maria

UBS 2 Santa Maria

UBS 3 Guará

UBS 1 Estrutural

UBS 1 Núcleo Bandeirante

UBS 1 Riacho Fundo 2

8h às 22h

UBS 5 Taguatinga

UBS 3 Ceilândia

UBS 7 Ceilândia

UBS 1 Brazlândia

Primeira dose - 18 anos ou mais

8h às 12h

UBS 1 Sobradinho

UBS 2 Sobradinho

UBS 3 Nova Colina

UBS 1 Sobradinho 2

UBS 2 Sobradinho 2

UBS 1 Planaltina

UBS 2 Planaltina

UBS 4 Planaltina

UBS 5 Planaltina

UBS 9 Planaltina

UBS 11 Planaltina

UBS 20 Planaltina

8h às 17h

UBS 1 Vicente Pìres

UBS 8 Samambaia

UBS 1 Paranoá

UBS 1 Itapoã

UBS 3 Itapoã

UBS 1 Jardins Mangueiral

UBS 2 São Sebastião

Ginásio São Bartolomeu

UBS 3 Paranoá

UBS 1 Gama

UBS 3 Gama

UBS 5 Gama

UBS 1 Santa Maria

UBS 1 Ceilândia

UBS 2 Ceilândia

UBS 5 Ceilândia

UBS 6 Ceilândia

UBS 8 Ceilândia

UBS 9 Ceilândia

UBS 11 Ceilândia

UBS 12 Ceilândia

UBS 16 Ceilândia

UBS 1 Guará

UBS 2 Guará

UBS 3 Guará

UBS 4 Lúcio Costa

UBS 1 Estrutural

UBS 2 Estrutural

UBS 1 Candangolândia

UBS 1 Núcleo Bandeirante

UBS 1 Riacho Fundo 1

UBS 1 Riacho Fundo 2

8h às 12h/13h30 às 17h

HUB

8h às 16h30

UBS 1 Varjão

UBS 2 Riacho Fundo 2

8h às 23h

UBS 3 Ceilândia

UBS 7 Ceilândia

UBS 1 Brazlândia

Primeira dose - gestantes e puérperas

8h às 12h

UBS 1 Sobradinho

UBS 2 Sobradinho

UBS 3 Nova Colina

UBS 1 Sobradinho 2

UBS 2 Sobradinho 2

UBS 1 Planaltina

UBS 2 Planaltina

UBS 4 Planaltina

UBS 5 Planaltina

UBS 9 Planaltina

UBS 11 Planaltina

UBS 20 Planaltina

8h às 17h

UBS 1 Vicente Pìres

UBS 2 Taguatinga

UBS 7 Samambaia

UBS 3 Itapoã

UBS 2 São Sebastião

UBS 3 Paranoá

UBS 1 Gama

UBS 3 Gama

UBS 5 Gama

UBS 1 Santa Maria

UBS 1 Ceilândia

UBS 2 Ceilândia

UBS 5 Ceilândia

UBS 6 Ceilândia

UBS 8 Ceilândia

UBS 9 Ceilândia

UBS 11 Ceilândia

UBS 12 Ceilândia

UBS 16 Ceilândia

UBS 3 Guará

UBS 1 Estrutural

UBS 1 Núcleo Bandeirante

UBS 1 Riacho Fundo 2

8h às 22h

UBS 3 Ceilândia

UBS 5 Taguatinga

UBS 1 Brazlândia

Dose reforço 57 anos ou mais

8h às 12h

UBS 1 Sobradinho

UBS 2 Sobradinho

UBS 3 Nova Colina

UBS 1 Sobradinho 2

UBS 2 Sobradinho 2

UBS 1 Planaltina

UBS 2 Planaltina

UBS 4 Planaltina

UBS 5 Planaltina

UBS 9 Planaltina

UBS 11 Planaltina

UBS 20 Planaltina

8h às 17h

UBS 1 Lago Norte

UBS 3 Vila Planalto

UBS 1 Asa Sul

UBS 2 Cruzeiro

UBS 8 Samambaia

UBS 4 Recanto das Emas

UBS 1 Vicente Pìres

UBS 3 Itapoã

Ginásio São Bartolomeu

UBS 9 São Sebastião

UBS 1 Gama

UBS 2 Gama

UBS 3 Gama

UBS 4 Gama

UBS 5 Gama

UBS 6 Gama

UBS 1 Santa Maria

UBS 2 Santa Maria

UBS 2 Ceilândia

UBS 5 Ceilândia

UBS 6 Ceilândia

UBS 12 Ceilândia

UBS 1 Guará

UBS 2 Guará

UBS 1 Núcleo Bandeirante

UBS 1 Riacho Fundo 2

18h às 22h

Praça dos Cristais

8h às 22h

UBS 3 Ceilândia

UBS 1 Brazlândia

Segunda dose - Coronavac

8h às 12h

UBS 1 Sobradinho

UBS 2 Sobradinho

UBS 3 Nova Colina

UBS 1 Sobradinho 2

UBS 2 Sobradinho 2

UBS 1 Planaltina

UBS 2 Planaltina

UBS 4 Planaltina

UBS 5 Planaltina

UBS 9 Planaltina

UBS 11 Planaltina

UBS 20 Planaltina

8h as 17h

UBS 1 Taguatinga

UBS 3 Taguatinga

UBS 4 Samambaia

UBS 12 Samambaia

UBS 2 Recanto das Emas

UBS 1 Paranoá

UBS 1 Itapoã

UBS 3 Itapoã

UBS 1 Jardins Mangueiral

UBS 2 São Sebastião

Ginásio São Bartolomeu

UBS 3 Paranoá

UBS 9 São Sebastião

UBS 3 Gama

UBS 1 Santa Maria

UBS 1 Ceilândia

UBS 2 Ceilândia

UBS 5 Ceilândia

UBS 6 Ceilândia

UBS 8 Ceilândia

UBS 9 Ceilândia

UBS 11 Ceilândia

UBS 12 Ceilândia

UBS 16 Ceilândia

UBS 1 Guará

UBS 2 Guará

UBS 3 Guará

UBS 4 Lúcio Costa

UBS 1 Estrutural

UBS 2 Estrutural

UBS 1 Núcleo Bandeirante

UBS 1 Riacho Fundo 1

UBS 1 Riacho Fundo 2

8h às 12h/13h30 às 17h

HUB

8h às 16h30

UBS 1 Varjão

UBS 2 Riacho Fundo 2

8h às 23h

UBS 3 Ceilândia

UBS 7 Ceilândia

UBS 1 Brazlândia

Segunda dose - Astrazeneca

8h às 12h

UBS 1 Sobradinho

UBS 2 Sobradinho

UBS 3 Nova Colina

UBS 1 Sobradinho 2

UBS 2 Sobradinho 2

UBS 1 Planaltina

UBS 2 Planaltina

UBS 4 Planaltina

UBS 5 Planaltina

UBS 9 Planaltina

UBS 11 Planaltina

UBS 20 Planaltina

8h às 17h

UBS 1 Asa Norte

UBS 3 Itapoã

UBS 1 Jardins Mangueiral

UBS 2 São Sebastião

Ginásio São Bartolomeu

UBS 1 Gama

UBS 2 Gama

UBS 3 Gama

UBS 4 Gama

UBS 5 Gama

UBS 6 Gama

UBS 1 Santa Maria

UBS 2 Santa Maria

UBS 2 Ceilândia

UBS 4 Lúcio Costa

8h às 12h/13h30 às 17h

HUB

8h às 22h

UBS 3 Ceilândia

UBS 1 Brazlândia

Segunda dose - Pfizer

8h às 12h

UBS 1 Sobradinho

UBS 2 Sobradinho

UBS 3 Nova Colina

UBS 1 Sobradinho 2

UBS 2 Sobradinho 2

UBS 1 Planaltina

UBS 2 Planaltina

UBS 4 Planaltina

UBS 5 Planaltina

UBS 9 Planaltina

UBS 11 Planaltina

UBS 20 Planaltina

8h às 17h

UBS 1 Lago Norte

UBS 2 Asa Norte

UBS 1 Asa Sul

UBS 2 Cruzeiro

UBS 1 Taguatinga

UBS 1 Águas Claras

UBS 4 Samambaia

UBS 12 Samambaia

UBS 1 Paranoá

UBS 1 Itapoã

UBS 3 Itapoã

UBS 1 Jardins Mangueiral

Ginásio São Bartolomeu

UBS 3 Paranoá

UBS 9 São Sebastião

8h às 23h

UBS 3 Ceilândia

UBS 7 Ceilândia

UBS 1 Brazlândia

UBS 1 Gama

UBS 2 Gama

UBS 3 Gama

UBS 4 Gama

UBS 5 Gama

UBS 6 Gama

UBS 1 Santa Maria

UBS 2 Santa Maria

UBS 2 Ceilândia