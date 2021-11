Covid-19: Dia D de vacinação começa com 100 pessoas imunizadas pela manhã

PM Pedro Marra

O dia D da vacinação contra a covid-19, que acontece neste sábado (20/11), no Distrito Federal, começou com adesão da população. No estacionamento externo da Feira dos Importados, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), o movimento foi de funcionários e visitantes do comércio ao redor.



O auxiliar de limpeza das Centrais de Abastecimento do DF (Ceasa), Jesus Souza, 26 anos, passou no stand da Secretaria de Saúde para receber a segunda dose da Pfizer. Ele acredita que vai poder passear com a filha, de 7 anos, com mais tranquilidade em locais fechados.

"Acho que a pandemia já está melhor que há um ano. Antes disso, eu não saía muito de casa. Agora saio para passear com a minha filha de 7 anos", afirma o morador de Sobradinho 2.

O aposentado Marcos Paulo, 77, passou pela Feira dos Importados para encontrar um amigo e aproveitou para receber a D2 no local. "Isso aqui é uma benção, e estou adorando por causa da facilidade para gente se vacinar. Antes, a gente tinha que ir para um posto de saúde longe de casa", analisa o morador do Cruzeiro Velho.

O aposentado Marcos Paulo, 77 anos, recebeu a segunda dose da covid-19 no posto montado no estacionamento da Feira dos Importados (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Presente no local, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), acredita que as pessoas precisam tomar consciência sobre o Lançamento da Mega Vacinação Nacional conta a doença.

"Temos ainda muita gente que deixou de vacinar, e temos um contingente muito grande de pessoas que deixaram de tomar a segunda dose. Então, é importante colocar toda a força do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde para que a gente possa fechar esse ciclo vacinal e evoluir na qualidade de vida e retomada da vida da população", declara.

A expectativa da Secretaria de Saúde é de vacinar cerca de 200 mil pessoas no Distrito Federal. Os pontos de atendimento durante o Dia D estarão localizados em feiras e locais com grande fluxo de pessoas. O horário de atendimento dos profissionais de saúde ocorre das 9h às 17h, e a vacina da Pfizer é a que será aplicada.

Em coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira (18/11), o secretário de Saúde do DF, Manoel Pafiadache, destacou que, nos pontos do mutirão, serão aplicadas vacinas em pessoas com 18 anos ou mais e que ainda não tenham iniciado o ciclo vacinal.

A meta da Secretaria de Saúde é aplicar o imunizante nas mais de 200 mil pessoas que ainda não iniciaram o ciclo vacinal na capital. No dia, aqueles que desejarem receber a segunda ou a terceira dose poderão se dirigir aos postos de saúde.