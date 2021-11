Hospital da Criança comemora uma década de funcionamento

BL Bruna Lessa*

(crédito: HCB/Divulgação)

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) completa, nesta terça-feira (23/11), 10 anos de funcionamento. O aniversário será marcado por uma celebração ecumênica, às 9h30, e contará com a apresentação do concerto da Orquestra Sinfônica Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS), sob regência do maestro titular da orquestra, Cláudio Cohen, às 10h, no próprio hospital.

Desde a fundação do HCB, em 2011, o hospital realizou mais de cinco milhões de atendimentos de média e alta complexidade, tornando-se referência no acolhimento à população dos 29 dias de vida aos 18 anos.

O hospital acumula certificações e reconhecimento. Além disso, possui o selo de “Acreditado com Excelência”, conferido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), que reconhece a segurança, qualidade de gestão e melhoria contínua da cultura organizacional.

O HCB também recebeu o prêmio Quality Brasil 2021, referente à gestão de negócios, pelo comprometimento com o modelo latino-americano de excelência e o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável instituídos pela Organização das Nações Unidas (ONU). A instituição foi reconhecida pelo diretor geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, que afirmou que o hospital poderia servir como modelo para outros países.

Comemoração

Em celebração ao décimo ano de existência, foram realizadas importantes ações ao longo deste ano. Em janeiro, foi inaugurada mais uma área de atendimento ambulatorial, com 18 consultórios e um novo ginásio de reabilitação. No mês de fevereiro, o HCB passou a usar um neuronavegador híbrido, equipamento que permite mapear o cérebro por sensores magnéticos, o que reforça a segurança em cirurgias cerebrais.

Além disso, em março, foram doadas mais de seis toneladas de alimentos não perecíveis a instituições do DF que apoiam famílias em vulnerabilidade social. Em junho, o HCB inaugurou a exposição “Emoções”, que contou com fotos de pacientes atendidos desde 2011. No mês de agosto, houve uma cerimônia com mais de 300 voluntários da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace), que atuam no hospital.

A Abrace recebeu, em outubro, R$9,5 milhões do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA) para comprar um aparelho de ressonância magnética. Esse equipamento será doado ao Hospital da Criança de Brasília, espera-se que ele esteja disponível em outubro de 2022.

Em uma década de funcionamento, o HCB realizou mais de 3 milhões de exames laboratoriais, aproximadamente 713 mil consultas, 62 mil sessões de quimioterapia, 76 mil raios-X, 37 mil tomografias, entre outros.

Culto ecumênico

Data: 23/11/2021 (terça-feira)

Horário: 9h30

Local: Hall central do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (AENW 3, Lote A - Setor Noroeste)

Concerto da Orquestra Sinfônica Teatro Nacional Cláudio Santoro

Data: 23/11/2021 (terça-feira)

Horário: 10h

Local: Hall central do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (AENW 3, Lote A - Setor Noroeste)