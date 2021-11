Ano de 2022 será repleto de homenagens ao arquiteto Oscar Niemeyer

CB Correio Braziliense

(crédito: Ricardo Fasanello/Divulgacao)

O ano de 2022 será cheio de homenagens ao arquiteto Oscar Niemeyer. O evento conhecido como “Ano do Centésimo Décimo Quinto Nascimento de Oscar Niemeyer” foi aprovado pela comissão de Educação, Saúde e Cultura (CESC) da Câmara Legislativa do Distrito Federal na tarde desta segunda-feira (22). Idealizado pelos deputados Rafael Prudente (MDB) e Eduardo Pedrosa (DEM), o projeto de lei nº 2.198/2021, concederá diversas homenagens ao projetor da capital federal.

Depois de ser aprovado com quatro votos favoráveis, o texto seguirá tramitando pelas comissões e aguardará a votação no plenário da CLDF. As homenagens, de acordo com a proposta, farão parte do calendário de eventos do Distrito Federal. Além disso, é provável que as comemorações comecem ainda neste ano de 2021 e sejam incluídas na programação oficial do aniversário de Brasília, para o ano que vem.

Outros eventos e datas discutidas pela Comissão também foram aprovadas. Confira as propostas abaixo:

- PL nº 2.145/2021, do deputado Iolando (PSC), que institui “A Festa da Uva do Paranoá”.

- PL nº 2.146/2021, do deputado Iolando, que institui “A Festa da Uva de Planaltina”.

- PL nº 2.184/2021, do deputado Professor Reginaldo Veras (PDT), que reconhece como de relevante interesse cultural, social e econômico do DF a Festa "A Volta aos Anos 80".

- PL nº 2.248/2021, do deputado Guarda Jânio (Pros), que institui e inclui no calendário oficial de eventos do DF o Dia de Prevenção de Quedas de Idosos, a ser comemorado anualmente no dia 24 de junho.

- PL nº 2.251/2021, do deputado Rafael Prudente (MDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do DF o Dia do Cristão Ortodoxo, a ser comemorado no dia 29 de junho.

- PL nº 2.222/2021, do deputado Cláudio Abrantes (PDT), que institui o Programa Orquestra nas Escolas.

Participaram da reunião da CESC os deputados Arlete Sampaio (PT), Delmasso (Republicanos), Leandro Grass (Rede) e Guarda Jânio (Pros).

Com informações da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)