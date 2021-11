Projeto da Luos não vai alterar áreas residências, afirma Rafael Prudente

CM Cibele Morreira

O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Rafael Prudente, aproveitou a participação no seminário Correio Talks para esclarecer alguns pontos referentes a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos) que está em tramitação na CLDF. De acordo com ele, um dos grandes debates era em relação a criação de comércio nas regiões do Lago Sul, Lago Norte e Park Way. "As áreas residenciais vão continuar como residenciais. Isso não vai mudar com a Luos", afirmou Prudente.

O deputado ressaltou que o principal entrave para a votação da Luos é uma questão política interna. "São mais de 70 emendas apresentadas. Uma proposta que eu fiz ao governo é que se retirasse o processo e fizesse alteração no texto. Não me sinto confortável de colocar para a votação, porque será derrotado", destaca o distrital.

Prudente também ressaltou os esforços da CLDF para equilibrar o impacto econômico gerado pela pandemia da covid-19. "Não imaginamos que isso iria acontecer. Tivemos que rever 200 leis, criar auxílios emergenciais, isenção de taxas. Conseguimos reduzir o ICMS da cesta básica, de 18% para 7%, que irá ter um impacto a partir de 2022", pontou. "Investimos muito para a alteração das legislações" finalizou.

Para o próximo ano, ele reforça o investimento de R$ 50 milhões para a qualificação profissional da população com o Qualifica DF. Que irá beneficiar aproximadamente 20 mil pessoas. "Nessa semana, votamos o percentual do orçamento da Universidade Distrital. Com 1% da receita líquida para a universidade", destacou.

