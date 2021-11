Chuva forte deixa estragos em São Sebastião

BL Bruna Lessa*

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

A chuva forte que caiu nesta segunda-feira (22/11), deixou estragos no Distrito Federal. Em São Sebastião, foram registradas imagens de uma enxurrada que alagou as ruas da região administrativa. Segundo moradores, problemas relacionados ao escoamento da água são comuns na região.

Na Avenida Comercial do Morro da Cruz, parte do asfalto foi comprometido. O resultado gerou transtorno aos motoristas e moradores que precisaram passar pelo local. A moradora da cidade, Luciene dos Reis, 33 anos, destaca que desde semana passada os moradores têm tido problemas nas ruas por conta das fortes chuvas, que danificam as estradas e alagam as ruas. “Os carros precisam desviar do buraco que se formou na rua, o que deixa o fluxo de veículos lento”, disse.

A água tomou conta das ruas e alagou algumas casas. “Eu nunca vi uma chuva igual a de ontem, as tampas (de bueiros) foram arrancadas pela chuva”, disse o líder comunitário, Rogério Araújo, 40 anos, morador do Morro da Cruz. Ele ainda destacou que a cidade de 200 mil habitantes sofre com situações de alagamento pela falta de obras que possibilitem a vazão da água.

Alagamento

Ao Correio, o administrador Regional de São Sebastião, Alan Valim, informou que a situação ocorre devido a ocupações irregulares na cidade. “Houve obstrução em áreas de escoamento de água, gerada por construções irregulares na cidade. Estivemos mês passado nestes pontos, e nossa equipe técnica vem fazendo estudos para minimizar o problema o mais rápido possível”, diz.

De acordo com Alan, há necessidade que alguns moradores liberem áreas já ocupadas para que a administração realize o serviço paliativo. “Iremos agendar mais uma reunião com os moradores das ruas mais afetadas, chamar outros órgãos como Novacap e a Codhab para que possam contribuir nessa melhoria”, ressaltou.

Motociclista é arrastado

A enxurrada da noite desta segunda-feira arrastou, ainda, um motociclista para dentro de um bueiro, em São Sebastião. A força da água derrubou um homem de cima da moto. Ele foi levado pela água para dentro de um bueiro, mas graças à ação rápida dos moradores, o rapaz foi resgatado.