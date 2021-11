Briga generalizada: homem esfaqueado em Ceilândia tentava apartar discussão

DD Darcianne Diogo

Briga generalizada termina com facadas em Ceilândia - (crédito: Material cedido ao Correio )

O homem de 34 anos esfaqueado em Ceilândia tentava apartar uma briga entre o autor e um outro rapaz, segundo revelaram as investigações conduzidas pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte). A vítima sofreu golpes de facão no pescoço e no tórax, mas não corre risco de morte. A confusão aconteceu na madrugada de sábado (20/11) e dois irmãos foram presos por tentativa de homicídio (veja o vídeo do delegado explicando o caso).



Vídeo gravado por testemunhas registrou o momento do crime. Nas imagens, o autor, de 23 anos, aparece portando um facão e desferindo golpes contra o homem, que está caído ao chão. Segundo o delegado à frente do caso, Thiago Peralva, os acusados estavam usando cocaína e ingerindo bebida alcoólica no interior de um bar, na QNN 23 de Ceilândia. “Iniciou-se uma desavença e o autor, em posse de uma faca, tentou esfaquear um motoboy”, disse.

Em determinado momento da confusão, o irmão do autor brigava com outro homem do lado de fora do bar, quando a vítima tentou intervir e separar os dois. No entanto, o autor imaginou que a vítima estaria agredindo o irmão dele. “A vítima não estava participando da confusão. Pelo contrário, tentou ajudar. A vítima, então, levou um soco do próprio indivíduo que ele estava apartando da briga e, caído ao chão, foi esfaqueado”, detalhou o delegado.

No vídeo, é possível ver o momento em que o homem é atingido a facadas. Ele ficou ferido no pescoço e no tórax. Internado, a vítima contou aos policiais que foi salvo graças ao casaco que vestia, pois tinha um tecido grosso. Os dois irmãos foram presos e responderão por tentativa de homicídio, sendo que o autor das facadas também responderá por roubo, pois segundo as investigações, durante a briga, ele subtraiu a bolsa de uma cliente que estava no bar.