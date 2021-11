Policiais civis do DF decidem paralisar serviço voluntário gratificado

PM Pedro Marra

Os policiais civis do Distrito Federal decidiram, nesta terça-feira (23/11), que vão paralisar o Serviço Voluntário Gratificado (SVG) da Polícia Civil do DF (PCDF) por quatro dias, de 3 a 6 de janeiro de 2022. O acordo foi oficializado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) convocada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF).

O SVG foi criado ainda neste mandato do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), para assegurar o funcionamento das unidades. Com a suspensão do serviço, praticamente todas as delegacias do DF terão o horário de atendimento e a equipe de servidores reduzidos, e terão de fechar as portas durante os quatro dias.

A decisão da categoria é “o primeiro recado” ao governo, que ainda não cumpriu a promessa de conceder recomposição salarial, afirma o sindicato. Segundo Alex Galvão, presidente do Sinpol-DF, a categoria sempre se manteve aberta ao diálogo. "Empenhamos um grande esforço em construir o caminho para recomposição salarial e outros pleitos. Agora, é preciso que haja uma atitude clara do GDF”, declara.

O sindicato aguarda se reunir com Ibaneis em breve, conforme acertado em uma reunião entre dirigentes dos dois sindicatos da PCDF. No encontro, também estavam o delegado-geral da PCDF, Robson Cândido, e o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

De acordo com o Sinpol-DF, os policiais civis amargam uma defasagem salarial de mais de 60%. A paridade com a Polícia Federal (PF), prometida por Ibaneis durante a campanha eleitoral, transformou-se em um reajuste de apenas 8% concedidos no início de 2020.

A reportagem procurou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para se posicionar sobre a decisão do sindicato da categoria, mas ainda não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

