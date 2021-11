PM de folga salva vizinha acamada em apartamento com fumaça no DF; veja vídeo

DD Darcianne Diogo

PM salvou mulher de incêndio em apartamento - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) de folga salvou uma vizinha de um incêndio, nesta terça-feira (23/11), em um prédio na QNM 33 de Ceilândia Sul. A mulher estava acamada e esqueceu uma panela ligada no fogo (veja o vídeo abaixo).

Segundo a PMDF, o soldado Schneidereit, lotado no 8º Batalhão, estava no apartamento com a mulher, quando começou a sentir forte cheiro de queimado. Ao ir no corredor, o servidor notou a presença de fumaça vindo do imóvel vizinho. O militar bateu na porta, mas como não apareceu ninguém, ele forçou a fechadura e conseguiu entrar.

No momento que entrou no apartamento, o soldado se arrastou e desligou o fogão, quando ouviu uma pessoa tossindo. No quarto, ele encontrou uma senhora que estava acamada. O soldado resgatou a mulher, que foi atendida pelo Corpo de Bombeiros (CBM-DF) e encaminhada ao hospital por sentir cansaço.