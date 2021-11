Vídeo: PMDF captura jiboia em via pública do Recanto das Emas

CB Correio Braziliense

(crédito: PMDF/DIVULGAÇÃO)

Os policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA) capturaram na manhã desta terça-feira (23/11) uma jiboia que estava em uma árvore na quadra 207 do Recanto das Emas. O animal foi recolhido sem ferimentos e os policiais o reintroduziram em seu leito habitat natural.

Veja o vídeo do momento do resgate:

Em caso do aparecimento de animais peçonhentos, a população deve acionar a Vigilância Ambiental, por meio dos números 160 e 2017-1344 ou pelo e-mail gevapac.dival@gmail.com para agendamento da inspeção. Uma equipe vai até a residência da pessoa e faz a coleta dos animais existentes, com busca em caixas de esgoto, entulhos e outros locais.

Na ocorrência de acidentes, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) conta também com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) do Samu, referência no atendimento aos pacientes picados e funciona 24 horas por dia. O Ciatox possui equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros e farmacêuticos que prestam orientação à população. Em caso de ocorrência, disque 0800-644-6774.