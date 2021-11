Policiais resgatam bem-te-vi, saruês e cobra no DF, nesta terça-feira

CB Correio Braziliense

Saruê resgatado, por volta das 8h, em uma escola na quadra 611 da Asa Sul - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão Ambiental, resgatou aves, saruês e uma cobra coral nesta terça-feira (16/11), em diversas regiões administrativas do Distrito Federal.

No início da manhã, no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia, uma cobra coral foi encontrada no interior de uma casa. O animal foi resgatado pelos policiais e solto na mata. Mais tarde, por volta das 8h, um saruê foi resgatado em uma escola na quadra 611 da Asa Sul. O animal estava em boas condições de saúde e foi solto em seu habitat.

De tarde, em torno das 16h45, os policiais do batalhão foram informados que um bem-te-vi havia entrado em uma loja na quadra 107 em Águas Claras. A ave foi resgata e reintroduzida na natureza.

Poucos minutos depois, por volta das 17h, outra equipe do BPMA regatou um saruê no Condomínio Solar Brasília, no Jardim Botânico. Como o animal estava saudável, foi solto em seu habitat.

Batalhão

De acordo com o BPMA, até novembro de 2021 foram capturadas 398 serpentes no Distrito Federal. O objetivo do batalhão é resgatar animais silvestres com segurança e devolver a natureza.

Em caso de aparecimento de animais peçonhentos, a população deve acionar a Vigilância Ambiental, por meio dos números 160 e 2017-1344 ou pelo e-mail gevapac.dival@gmail.com para agendamento da inspeção. Uma equipe vai até a residência da pessoa e faz a coleta dos animais existentes, com busca em caixas de esgoto, entulhos e outros locais.