Guará terá fornecimento de água interrompido na quinta-feira

O serviço de fornecimento de águas no Guará será interrompido na próxima quinta-feira (25/11). A suspensão se dá em razão da realização de obras de manutenção programada em virtude do remanejamento de redes para as obras do viaduto da Epig. O parada no fornecimento começa às 6h e vai até as 23h59 e também acontece em outras regiões além do Guará, são elas: Cemitério Campo da Esperança; Colônia Agrícola Águas Claras; Setor Habitacional Lucio Costa; Super Quadra Brasília.

Segundo a Caesb, todas as interrupções programadas são realizadas com base em estudo de dia de menor consumo nas regiões afetadas. As paradas também são informadas 72 horas antes, e os moradores dos locais afetados podem acompanhar informações sobre as suspensões no serviço de fornecimento de água pelo site da Companhia, pelo perfil oficial da Empresa no Instagram no endereço @caesb_df e pelos veículos de comunicação.

Uso racional de água

A Caesb também dá dicas de uso responsável de água durante o período de interrupção do fornecimento, para que o impacto da pausa nos serviços seja atenuado. Alguns dos tópicos a serem observados também vale para depois da parada na distribuição. Veja alguns pontos de interesse:

• Verificar regularmente possíveis vazamentos em casa;

• Irrigar as plantas com regador ao invés de mangueira;

• Quem tem áreas externas, preferir plantas nativas do Cerrado, que são mais resistentes e demandam menos água;

• Usar aeradores de torneira que consomem menos água;

• Retirar os restos de comida da louça a ser lavada e usar uma bacia para colocar a louça enquanto passa o sabão. E enxaguar todas de uma vez;

• Quem tem piscina, mantê-la coberta fora do período de uso;

• Usar baldes para lavar o carro e janelas, etc;

• Reaproveitar a água da lavagem de roupas para lavar pisos e áreas externas e

• Juntar várias peças de roupas sujas para usar a máquina de lavar apenas uma vez.